王金平文膽：王若要選　可能不會跟國民黨玩

王金平文膽、聲明撰稿人王耀德接受中評社電訪。（照片：王耀德臉書） 中評社高雄6月6日（記者 高易伸）中國國民黨不分區“立法委員”、前“立法院長”王金平今日發表“不參加國民黨2020初選”聲明，為藍營整合投下變數。協助王撰寫該份聲明的資深媒體人，王金平的文膽、前“立法院”參事王耀德接受中評社訪問指出，該份聲明確實代表王院長對目前黨內初選制度不公平的一種態度，至於未來“選”或“不選”的選擇權在王。他也透露，王如果要選，可能會選擇不跟國民黨玩。



中評社問，王院長上午面對媒體提問是否“脫黨參選”表示“時間還早”。至於會否支持初選勝出人選？王也回說，以後再說？王金平目前的態度為何？



王耀德說，目前郭台銘、韓國瑜未來還有啥什麼狀況不清楚，國民黨初選目前呈現一種“不穩定”狀態。站在王院長立場，既定的行程，該跟基層接觸的、或已經安排的都還在進行。



王耀德說，面對2020，王院長只有“選”跟“不選”兩種選項。如果“不選”那就是不選了；如果要選可能會選擇不跟國民黨玩。國民黨目前處在非常不穩定的階段，郭韓接下來是否會有其他狀況不得而知，王會按照既定步伐走基層。



王金平今日發表聲明：對於黨中央初選辦法，飽受質疑卻不懸崖勒馬，更無亡羊補牢。對個人而言，與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層，整合各地人脈資源，團結一切可以團結的力量，做好準備，隨時因應時勢，接受黨、接受人民、接受社會的召喚，為贏回“中華民國”而努力。