港官員：公務員必須對行政長官及政府完全忠誠

（圖片來源於網絡） 中評社北京6月6日電／針對對有香港特區立法會議員質疑國情班可能會影響公務員政治中立的原則，香港特區政府公務員事務局局長羅智光5日在立法會會議上指出：公務員政治中立是指不論公務員本身的政治信念為何，必須對在任的行政長官及政府完全忠誠，竭盡所能地履行職務。



羅智光表示，公務員隊伍是政府的骨幹，一直以精益求精的態度和以民為本的精神為市民提供優質服務。我們目的是要維持一支專業、高效和穩定的公務員隊伍，以配合政府的施政。



在公務員培訓問題上，羅智光強調，特區政府十分重視公務員的國家事務培訓。公務員有實際的工作需要了解內地社會發展和經濟情況、政治體制及政府架構及運作，以協助他們深入理解可能影響香港的國家策略和計劃，掌握最新的資料以配合國家的發展。“一帶一路”倡議和粵港澳大灣區建設就是明顯不過的例子。公務員須要了解國家的宏觀政策和最新發展，以協助香港更好的把握這些重要發展機遇。



羅智光指出，公務員政治中立是指不論公務員本身的政治信念為何，必須對在任的行政長官及政府完全忠誠，竭盡所能地履行職務。在履行職務時，他們不得受本身的政治聯繫或政治信念所支配或影響。



他重申，所有公務員都是堅守法治和保持政治中立的。所有執法的公務人員一貫是嚴格按照《基本法》、相關法例和法律意見，以及政治中立、不偏不倚的原則，謹慎依法履行職務。



來源：紫荊網