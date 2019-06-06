中評關注：王金平退出初選　造勢活動照舊

王金平與韓國瑜已經分道揚鑣，此景可成追憶。（中評社 資料照） 中評社高雄6月6日（記者 高易伸）去年地方選舉扮演“韓流”關鍵推手的中國國民黨前“立法院院長”王金平6日拋出震撼彈，表明不參與國民黨初選，但“不參與”黨內初選不代表放棄參選2020。據了解，王金平6月8日及23日分別安排在高雄岡山及雲林兩地舉行大型造勢活動依舊“按表操課”，完全不受影響。



隸屬白派的高雄市農會理事長蕭漢俊接受中評社訪問表示，8日在岡山舉行“三山地區幹部大會”將號召1、2千位高雄農漁會幹部、地方鄉長、鄉代及地方政壇人士參與會，讓王院長跟老朋友們敘舊、聯繫情感，也感謝這群地方幹部去年對市長選戰的襄助。



此外，王金平23日還要開拔至雲林縣舉行造勢活動，現任國民黨籍縣長張麗善與夫婿雲林縣農會總幹事張永成是否出席備受關注。目前已知23日雲林造勢由北港朝天宮董事長蔡咏鍀、雲林農田水利會長林文瑞等人主辦，動員近萬名宗教界人士、地方民代表態挺王。



高雄、雲林是高雄市長韓國瑜的兩大本營，王接連直搗黃龍，看來完全沒有“退選跡象”。目前王不滿黨中央針對初選機制一變再變，幾經思考決定發出不參加藍營初選聲明，但各種動作跡象卻顯示，距離王金平放棄參選2020似乎還有一大段距離。



目前王金平陣營陸續在新北、桃園、宜蘭、彰化、台中、高雄、金門、台東、屏東、苗栗及新竹市等縣市成立“王金平之友會”，王的“陸軍”組織實力不容小覷，更非傳統電話民調可以顯見。



王金平今日聲明為藍營整合投下震撼彈，郭台銘也發表聲明好言相勸，就看韓國瑜持怎樣態度應對。