英系智庫民調　三強鼎立蔡微領先賴

2020支持度分別為，蔡英文27.0%、韓國瑜33.3%及柯文哲26.9%。（照片：兩岸政策協會提供） 中評社台北6月6日電／民進黨初選民調將採取藍綠白對比式民調，並於10日起開始進行。英系的兩岸政策協會6日公布“2020大選”民意調查，依照對比式民調結果顯示，中國國民黨高雄市長韓國瑜的支持度為33.3%、蔡英文27.0%、無黨籍台北市長柯文哲26.9%，蔡英文以6.3%落後韓國瑜，位居第二。民進黨若是由前“行政院長”賴清德代表，韓國瑜31.6%、柯文哲28.8%、賴清德26.1%，賴清德則分別落後韓國瑜及柯文哲5.5%、2.7%，落居第三。蔡英文以微幅差距領先賴清德。



本次民調並以住宅電話及手機進行調查。



該民調指出，民眾對於各個2020參選人的政策項政策執行願景的認同度如下：



“維繫台灣與美國的友好關係”方面，以鴻海董事長郭台銘認同度最高（29.3%），其次為蔡英文（27.9%）、韓國瑜（16.8%）。



“維護台灣主權”方面，以蔡英文認同度最高（29.3%），其次為韓國瑜（22.0%）、賴清德（13.4%）。



“提升台灣的國防力量”方面，以蔡英文認同度最高（27.0%），其次為韓國瑜（20.8%）、郭台銘（13.6%）。



“提升台灣的經濟發展”方面，以郭台銘認同度最高（35.3%），其次為韓國瑜（22.2%）、蔡英文（13.8%）。



“解決貧富差距”方面，以韓國瑜認同度最高（25.7%），其次為郭台銘（17.7%）、蔡英文（14.7%）。



“解決國家財政的問題”方面，以郭台銘認同度最高（29.8%），其次為韓國瑜（19.9%）、蔡英文（14.5%）。



“推動社會福利”方面，以韓國瑜認同度最高（26.9%），其次為柯文哲（19.9%）、蔡英文（16.1%）。



“關心及照顧弱勢族群”方面，以韓國瑜認同度最高（29.6%），其次為蔡英文（18.4%）、柯文哲（16.7%）。



“重視年輕人的心聲”方面，以韓國瑜認同度最高（27.1%），其次為柯文哲（23.6%）、蔡英文（15.9%）。



“不會亂講話”方面，以蔡英文認同度最高（20.3%），其次為韓國瑜（18.3%）、賴清德（14.2%）。



“帶領台灣往好的方向走”方面，以韓國瑜認同度最高（26.1%），其次為蔡英文（17.2%）、柯文哲及郭台銘（16.4%）。

