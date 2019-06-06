廣東省清遠市紀委原書記鄧梁波被“雙開”

（圖片來源於網絡） 中評社北京6月6日電／據廣東省紀委監委消息：日前，經廣東省委批准，省紀委監委對清遠市委原常委、市紀委原書記、市監委原主任鄧梁波嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，鄧梁波喪失理想信念，背離黨的宗旨，對黨不忠誠、不老實，為掩蓋其嚴重違紀違法問題，串供、轉移涉案款物，對抗組織審查；執紀違紀、執法違法，大搞權錢交易，利用職務便利為民營企業主謀取利益，非法收受巨額財物；違反中央八項規定精神和廉潔紀律，違規接受民營企業主的娛樂活動安排；違背組織原則，違規辦理港澳通行證並未經批准出入境，干預幹部選拔任用；貪圖享樂，腐化墮落，嚴重損害了紀檢監察幹部形象。



鄧梁波嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不知敬畏，不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予鄧梁波開除黨籍處分；由省監委給予其開除公職處分；終止其省第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。



鄧梁波簡歷



鄧梁波，男，漢族，1961年3月出生，湖南永州人，博士研究生學歷，1987年6月參加工作，1996年7月加入中國共產黨。



1994年12月至2000年6月任華南理工大學交通學院教授（其間：1998年4月至2000年6月掛任清遠英德市副市長）



2000年6月任英德市委常委、副市長



2003年2月任英德市委副書記、市長



2004年10月任清遠市連南縣委書記



2008年5月任清遠市委常委、連南縣委書記



2008年7月至2011年12月任清遠市委常委（其間：2008年7月至2011年1月兼任援疆副領隊）



2011年12月任清遠市委常委、宣傳部部長



2012年8月任清遠市委常委、市紀委書記



2018年1月任清遠市委常委、市紀委書記、市監委主任



2018年12月被免去清遠市委常委、市紀委書記職務



2019年1月清遠市人大常委會接受其辭去市監委主任職務（廣東省紀委監委）



來源：中央紀委國家監委網站