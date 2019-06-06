中評關注：出席警校畢典　蔡要戰年輕男孩

蔡英文出席警大畢業典禮，校閱學校儀隊，在旁觀禮的家長大喊“小英總統好”，蔡聽到了，也開心笑了，（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月6日電（記者 黃文杰）蔡英文6日出席位於桃園龜山中央警察大學，對即將畢業踏出校園的“波麗士”，不斷宣傳蔡政府實施的新措施與福利，贏得畢業生與家長們的熱烈掌聲，相對於先前為了推動年改，大砍軍公教警消退休金，到處被包圍抗議，似乎“船過水無痕”，蔡不忘對未來警察“喊英雄”，要跟“年輕男孩”（暗指賴清德）一較高下。



獨派大老、“總統府”資政辜寬敏昨出席活動受訪，向蔡英文喊話，蔡盡她所能、盡很大努力，可以休息，讓年輕的男孩子賴清德繼承，蔡變成台灣“國母”，這樣不是最好？



59歲的賴清德，突然多了“年輕的男孩”封號。



蔡英文來到“年輕的男孩”居多的警察大學，在校門口校閱警大儀隊，在旁觀禮的家長有人高喊“小英“總統”好”，蔡英文聽到了，也微笑致意。



頒發畢業證書與撥穗，會場不時洋溢年輕人的歡呼聲，蔡英文也感染這股熱情。



2016年6月，蔡英文520剛就職結束，蔡首次以“女“總統”來警大參加畢業典禮，當年還有“愛的抱抱”，警大畢業生主動向蔡索取擁抱，蔡也樂意給予抱抱，尖叫聲不斷。只是民進黨蔡政府推出年改方案，軍公教警消都是改革對象，首當其衝，當年警大錄取分數狂掉。



2017年應屆畢業生聯合畢業典禮，蔡缺席警大聯合畢業典禮，改由陳建仁代表出席。



接著台灣各地就看到“全民拔菜運動”風起雲湧，蔡英文走到哪裡，抗爭如影隨形，警察也疲於奔命四處保護，直到年改三讀通過，正式上路，反蔡勢力暫時告一段落。



民進黨在年改取得勝利，也不忘對現職警察，以及正在培訓的警察大學的學員們，不斷釋出福利。



蔡英文上午對即將踏出警大校園的畢業生與家長，詳細報告，民進黨照顧警察的相關福利。



好比警、消、海巡同仁就醫的福利比照“國軍”，警察新制服正式換裝，警車、海巡艦艇以及打火兄弟的裝備預算也持續地編列，積極推動社會宅，“內政部”協調新北、桃園市政府針對新完工的社會住宅保留5%的戶數給基層警消同仁來優先承租；也協調12個縣市政府，從2020年到2029年完工的97案社會住宅，持續提供給基層警消同仁申請。

