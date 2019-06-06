山東通報5起違反中央八項規定精神問題

（圖片來源於網絡） 中評社北京6月6日電／日前，山東省紀委對5起違反中央八項規定精神典型問題進行公開曝光，分別是：



1.德州市原電子政務辦公室主任賀金珂等人違規保管使用公務加油卡、私車公養問題。2016年6月，德州市進行車改後，時任電子政務辦公室主任賀金珂決定，由其本人及副主任張兵、綜合科科長張建林，繼續保管使用單位剩餘7張公務加油卡。截止到2018年11月，賀金珂、張兵分別違規使用公務加油卡，為其私家車加油9832.71元和3522.26元；張建林違規使用公務加油卡為其私家車及單位其他工作人員加油3.32萬元。2019年3月，賀金珂、張兵分別受到黨內嚴重警告和黨內警告處分，張建林受到黨內嚴重警告處分。



2.威海市社會保險服務中心副主任劉峰違規收受禮金等問題。2010年至2019年春節前，劉峰多次收受可能影響公正執行公務的消費卡，價值共計4.4萬元，其中十八大後收受3.3萬元。另外，劉峰還存在利用職務便利，為企業獲得穩定就業崗位補貼提供幫助並收受現金1萬元問題。2019年4月，劉峰受到免職處理和黨內嚴重警告處分。



3.東營市市政公司違規配備使用公車、違規占用下屬企業公車問題。經時任東營市市政公司黨支部書記、經理唐永國批准，在未經公務用車主管部門批准情況下，2005年5月、2012年8月至9月，市政公司分別違規購買1輛福特牌越野車、1輛獵豹牌越野車和2輛小型客車；長期違規占用下屬子公司3輛公務用車。上述違規行為，在2014年4月東營市紀委對超標準配備和長期借用占用公車等情況進行清理檢查，以及2015年5月東營市機關事務管理局開展規範公務用車管理清理整頓“回頭看”時，均未如實填報糾正，一直違規使用至2019年3月。2019年5月，唐永國受到黨內警告處分。



4.陽穀縣人大常委會機關違規公款辦理移動辦公終端問題。2018年7月，陽穀縣人大常委會黨組成員、辦公室主任冀永申主持召開會議決定，違規為不符合規定的15名機關工作人員辦理移動辦公終端，每人每月公款預存120元（合約期24個月）辦理通信套餐並贈送手機，共計支出4.32萬元。2019年5月，冀永申受到黨內警告處分。



5.壽光市城市管理行政執法大隊稻田中隊負責人王道亮公車私用問題。經群眾舉報並查實，2019年1月25日，王道亮違規使用噴塗有城管執法標識的執法車輛接送其上下班。另外查明，王道亮多次以順路為名使用該執法車輛接送其上下班。2019年3月，王道亮受到黨內警告處分。（山東省紀委監委）



來源：中央紀委國家監委網站