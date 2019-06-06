王金平不參與初選　韓國瑜：嚇了一跳

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 高易伸攝） 高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月6日（記者 高易伸）針對中國國民黨前“立法院院長”王金平今日上午發表“不參與”國民黨初選機制，中國國民黨高雄市長韓國瑜上午受訪表示，剛剛聽到這消息我真的嚇了一跳！這次我參選高雄市長承蒙王院長及他的好朋友大力幫忙，“三山造勢”真的讓人動容，我個人對王非常感謝。



韓國瑜指出，過去幾十年，王金平擔任“立法院長”或副院長，對整個“中華民國”的國政方針及國家任何重大事件發展調和鼎鼐、貢獻良多。王院長已經是台灣政壇非常寶貴的資產，今天王做出“不參加初選”的決定，一定有他自己的想法。



韓國瑜歎了一口氣說，會找時間再去找王院長跟他感謝，順便要跟他請益。



媒體追問韓說，王金平的聲明稿指出，這是一場奇奇怪怪的初選，韓是否覺得這場初選很奇怪？



韓國瑜說，每一個人解讀不一樣，因為最後通過了一個“特別辦法”，該辦法通過後大家會有不同看法。我個人堅持“在我身為高雄市長的特殊情況下”是被動式地被徵詢，所以王院長的看法大家都應該予以尊重。



媒體又問，王金平的2020參選行程依舊持續在走，王的動作是不是在抗議國民黨初選辦法？



韓國瑜說，我不太理解耶，我會再找時間跟王院長感謝跟請益。謝謝、謝謝！



韓國瑜說完後便結束聯訪。