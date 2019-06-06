山西通報6起違反中央八項規定精神問題

中評社北京6月6日電／端午節將至，為進一步嚴明紀律，山西省紀委監委公開曝光6起近期查處的典型問題。



1.臨汾市霍州市李曹鎮政府企業辦主任劉憨虎私車公養問題。2018年，劉憨虎在端午等節假日期間，先後多次使用單位公務加油卡為個人及其家人車輛加油，共計2800餘元。2018年12月，劉憨虎受到黨內警告處分，被責令退交違紀錢款。



2.晉中市祁縣人大常委會黨組成員、副主任、總工會主席原晉洲違規接受宴請問題。2016年至2017年，原晉洲先後4次違規接受可能影響公正執行公務的宴請。此外，原晉洲還存在其他違紀問題。2019年4月，原晉洲受到黨內嚴重警告處分。



3.呂梁市離石區坪頭鄉原黨委書記王驚雷違規收受禮品禮金、公車私用等問題。2018年中秋節期間，王驚雷先後兩次違規收受管理和服務對象贈送的購物卡、禮金等，共計2600元；2015年9月至2018年12月，王驚雷先後多次違規使用單位公車，赴太原等地辦理私事，並公款報銷相關費用共計2400元。此外，王驚雷還存在其他嚴重違紀違法問題。2019年1月，王驚雷受到開除黨籍、開除公職處分，被責令退交違紀所得，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關審查起訴。



4.陽泉市平定縣公安局交警大隊黨支部書記、大隊長、教導員時彥廷違規接受宴請問題。2019年1月24日，時彥廷帶領本單位十餘名交警，違規接受某私營企業組織的宴請。2019年4月，時彥廷受到黨內警告處分，其他相關責任人受到相應處理。



5.運城市鹽湖區治超辦流動稽查大隊中隊負責人雷永澤違規收受禮金問題。2016年至2018年期間，雷永澤借過節之機，先後多次違規收受管理和服務對象贈送的禮金，金額共計6000元。此外，雷永澤還存在其他違紀問題。2019年4月，雷永澤受到政務記過處分，被責令退交違紀所得。



6.晉城市沁水縣沁河重點段河道治理工程沁水縣項目部副經理李獻軍違規收受禮品問題。2018年至2019年，李獻軍先後三次違規收受某施工單位負責人王某贈送的煙酒等禮品。2019年4月，李獻軍受到黨內警告處分，被免去項目部副經理職務，被責令退交違紀所得。（山西省紀委監委）



來源：中央紀委國家監委網站