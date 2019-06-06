陝西通報5起違反中央八項規定精神問題

中評社北京6月6日電／端午節將至，為警示教育廣大黨員幹部強化紀律敬畏，以實際行動糾正“四風”，日前，陝西省紀委通報了5起違反中央八項規定精神問題。



1.商洛市中級人民法院執行局執行二庭庭長孫天峰違規接受當事人宴請問題。2017年12月，孫天峰在帶領民警到西安執行案件期間，違規接受當事人在住所安排的宴請，被媒體曝光，造成不良影響。2018年10月，孫天峰受到黨內警告處分，其他人員受到責任追究。



2.西鹹新區灃西新城大王鎮鎮長劉亦龍違規發放津補貼問題。2013年劉亦龍擅自決定，給該鎮全體幹部發放各類值班費、加班費、誤餐補助等補貼，截止2018年4月，共計違規發放43.93萬元。2018年12月，劉亦龍受到黨內警告處分，違紀資金被收繳。



3.咸陽市三原縣水利局水保站站長李運德違規發放津補貼問題。2015年，李運德在未召開會議研究，也未經上級主管部門審批的情況下，擅自制定獎勵性績效工資發放標準，截止2017年，共計違規發放9萬元。2018年12月，李運德受到政務警告處分，違紀資金被收繳。



4.渭南市華陰市公證處主任衛華莉違規發放津補貼問題。2018年1月至9月，衛華莉以節假日、雙休日值班為名違規向該處職工發放津補貼，共計8820元。2019年5月，衛華莉受到黨內警告處分，違紀資金被收繳。



5.漢中市漢台區經濟合作局幹部蒙穎閣違規操辦婚宴問題。2017年11月，蒙穎閣在駐村扶貧期間，通過當面邀請、發請柬、發微信消息和打電話等方式，邀請該局領導、同事、漢台區城鄉居民養老保險經辦中心幹部職工、武鄉鎮11個貧困村的第一書記和部分駐村工作隊員參加本人婚宴，違規收受禮金1.53萬元。2018年12月，蒙穎閣受到黨內警告處分，違紀資金被收繳。



通報指出，端午節將至，要進一步強化監督、嚴明紀律，確保節日風清氣正。各級黨組織要從增強“四個意識”，做到“兩個維護”的高度，充分認識糾正節日期間“四風”問題的重要性必要性，切實扛起主體責任，認真貫徹落實中央八項規定精神。要細化實化具體措施，早提醒嚴防範，層層壓實責任，做細做實日常監督，持之以恒正風肅紀，把“嚴”字長期堅持下去。廣大黨員幹部要切實提高政治站位，把中央八項規定及其實施細則精神內化於心、外化於行，自覺弘揚新風正氣，堅決抵制歪風邪氣。（陝西省紀委監委）



來源：中央紀委國家監委網站