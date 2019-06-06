德國向高技術人才發放藍卡　華人占25.9%

德國藍卡（圖片來源於網絡） 中評社北京6月6日電／《歐洲時報》德國版微信公眾號“道德經”消息，近年來，越來越多擁有高等學歷，掌握先進技能的求職者進入德國各行各業工作，之後順利獲得歐盟“藍卡”。根據德國聯邦移民和難民事務局（BAMF）近日公布的統計數據顯示，德國政府2018年一年內就對外發放了2.7萬份歐盟“藍卡”，其中，獲得“藍卡”的華人占總數的25.9%。



在歐盟國家中，德國發放的歐盟“藍卡”數量最多，占到歐盟國家“藍卡”發放總量的85%。自2012年8月以來，德國當局已向高級人才移民發放了近104000張“藍卡”。



數據顯示，在德國獲得歐盟“藍卡”的高等專業人才移民中，印度人所占比例最高，占到總人數的三分之一。而中國是繼印度之後第二大外籍人才來源國，華人占到總數的25.9%。據統計，在過去5年中，共有4790名華人獲得了歐盟“藍卡”簽證。來自俄羅斯的人才移民數量居第三位，約占8.5%。



德國聯邦移民和難民事務局副局長安Andrea Schumacher表示：“這一數據表明德國對高技術移民的吸引力日漸增強，我們認為未來歐盟‘藍卡’的吸引力還將持續。”



據了解，德國政府一般將歐盟“藍卡”發放給來自非歐盟國家的德國大學畢業生，前提是，申請者已在歐盟國家找到工作，年薪達到53600歐元。對於從事自然科學從業者、數學家、工程師、醫生、IT業從業者等緊缺職業從業者，年薪要求為41808歐。



根據德國聯邦移民和難民事務局發布的數據顯示，在2018年發放的歐盟“藍卡”中，42.3%為新發放“藍卡”，其餘57.8%則是發放給需要對已有“藍卡”進行延期或已有其他居住許可的申請者，如留學生。



在德國多個聯邦州中，巴登符騰堡州、柏林和北萊茵威斯特法倫州對外籍高等專業人才需求量最大。



來源：中國僑網