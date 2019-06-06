中國留學生找人代繳學費被控重罪

中評社北京6月6日電／據美國《僑報》微信公眾號消息，在美國，信用卡的使用十分普及，從實體店消費到網上購物，從超市買菜到學校交學費，基本上99%的消費都可以通過信用卡來完成。但是，在使用信用卡消費時，信用卡被盜刷的情況時有發生。



找人代繳學費 卻被控信用卡盜竊



日前，2名在新罕布什爾大學就讀的中國學生20歲的小李和小王被控犯A類信用卡欺詐罪。李被控九項欺詐罪名，王被控一項重罪和一項欺詐未遂輕罪。



兩人向法院提交的證詞顯示，一名陌生人通過短信聯繫他們，稱可以用折扣價支付學費。小李告訴警方，陌生人答應代繳學費，條件是將學費的60%交給他，自己並不知道交學費使用的信用卡是盜用的。而小王稱，這名陌生人同意幫他代繳學費、汽車保險、房租和其他物品。



新罕布什爾大學警長迪恩（Paul Dean）介紹稱，這名陌生人幫小李交費使用的信用卡是盜用的，共用9張信用卡，共支付學費56407美元，每張信用卡被劃走6267.5美元。這些信用卡的持卡人分部在美國的6個州，包括德州、加州、維吉尼亞州、佛羅里達州、新澤西州以及威斯康星州，還有一名持卡人遠在澳大利亞。



小李和小王於在達勒姆被警方捕。兩人在繳納了5000美元保釋金後釋放，但他們的護照都已被扣留。



當信用卡成犯罪卡 在美留學生要提防



針對當前發生在留學生身邊信用卡盜用和被盜事件不斷增加，駐紐約總領館提醒留學生們：



1. 務必保管好自己的信用卡，切不可隨意透露信用卡卡號、安全碼等信息，不在可疑網站上錄入個人賬戶信息；



2. 如發現信用卡被盜刷，立即聯繫發卡銀行並報警，越早越好；



3. 切勿使用偽造的信用卡；



4. 切勿使用來歷不明的信用卡；



5. 切勿使用別人的信用卡。



來源：中國僑網