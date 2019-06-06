中評關注：蔡出席警大畢業典禮　有外交訊號

兩位史瓦帝尼王國來台讀書的碩士畢業生孔忻碩、李維治，從警大畢業，畢業典禮結束，接受記者採訪。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月6日電（記者 黃文杰）蔡英文上午到桃園龜山中央警察大學出席畢業典禮，按照往例，台灣邦“交國在”警大受訓學生有應屆畢業生，該國駐華使節都要受邀出席，一起在台上觀禮，在蔡政府上台三年多來，每年都有“新的變化”。出席人數多少，反映了台灣邦交國的現況。



今年出席警大畢業典禮的駐華使節，包括駐台北印尼經濟貿易代表處經貿處代表蘇孟帝(Didi Sumedi)、史瓦帝尼大使館顧問Ms.Lindiwe Kunene。



警大今年畢業生，包含博士、碩士及學士共537名，其中外籍生部分，碩士班有5個印尼籍、3個泰國籍、2個史瓦帝尼籍。



非洲唯一“友邦”史瓦帝尼王國，今年有兩位畢業生，分別是國境警察學系碩士班孔忻碩及李維治，前者在史瓦帝尼自己擔任皇家警察教官，當初選擇來台讀警大，認為在國際上台灣治安算相當良好，暴力事件發生率低，想了解台灣警察在治安維護、恐攻預防等，背後的學術專業，同樣來自史瓦帝尼的李維治則說，研究所畢業，將留下來攻讀博士班。



2016年蔡英文到警大畢業典禮，當時尚未跟台斷交的巴拿馬駐台大使馬締斯，也出現在警大，因為巴國學生在警大要畢業，蔡結束警大畢業典禮，同年6月底就出訪巴拿馬。



只是2017年6月，巴拿馬就宣布跟中國大陸建交，那一年6月，蔡英文沒有出席警大畢業典禮，改由副手陳建仁代表出席。



去年(2018)警大畢業典禮，看到聖克里斯多福及尼維斯大使哈菁絲出現，今年史瓦帝尼王國有學生畢業，只看到史國顧問來觀禮。



蔡英文2016年上台，包括聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多相繼斷交，最新傳出，索羅門群島也岌岌可危，該國外交部長馬內爾（Jeremiah Manele）公開表示，將在百日內決定是否轉向中國。



蔡英文上午到警大出席畢典禮之前，先到桃園的“亞洲電台”接受專訪，提到中國這種金錢攻勢很強，他們國家大，資源也多，很多開發程度較低的國家，認為是很大誘惑，但是現在覺得中國承諾的東西，像是基礎建設等都沒有做到，現在很多國家發現這個事實，加上中國擴張，對民主國家也是警訊。