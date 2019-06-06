法國電信詐騙頻發　中使館籲中國公民提高警惕

中評社北京6月6日電／據中國駐法國大使館網站消息，近期，不少中國公民反映不法分子假冒中國駐法國使館領事部和國內公安機關等對其實施電信詐騙。不法分子通過非法渠道獲取海外中國公民的境外電話、銀行卡等個人信息後，利用網絡電話和電話號碼改號軟件將來電號碼顯示為我館領事保護與協助電話0153758840，假冒“中國駐法國使館領事部領事”與接電人聯繫，主要詐騙方式包括：



一、通知接電人因其涉及信用卡詐騙等已被國內公安機關通緝，並要求接電人“按9轉接國內公安機關”，詐騙團夥成員偽裝的“國內公安機關”辦案人員向接電人確認其正在被國內公安部門通緝，通過社交軟件發送偽造的“逮捕令”、“保密函”等文件，誘騙威脅其匯款。



二、通知接電人2個小時內來使館領取包裹，如接電人表示2小時內無法到達使館，則繼續通過上述方式實施詐騙。



三、以“案情保密”為由，通過恐嚇等手段操控受害人暫時外出躲避並切斷與家人朋友的一切聯繫，不法分子進而致電受害人家屬，謊稱受害人被綁架索要贖金。受害人家屬在無法聯繫上受害人後，便信以為真，將贖金匯入嫌疑人指定的銀行賬戶，上當受騙。



針對有關具體情形，中國駐法國使館再次提醒在法中國公民注意以下事項：



一、中國駐法國使館不會以電話方式通知當事人涉案，不會以電話方式要求轉賬匯款，不會要求接電人回撥任何電話號碼與任何機構進行下一步聯繫，不會電話通知中國公民涉及信用卡詐騙、信用卡超支、信用卡被凍結，不會電話通知當事人護照過期，更不會通知來使館領取包裹或公文。



二、中國駐法國使館不會在電話錄音中表示其電話已轉接至所謂“國際刑警中心”或國內公檢法機關，也不會要求接電人回撥任何電話號碼進一步聯繫。



三、不要在電話裡向陌生人透露自己的姓名、住址、家庭情況、銀行賬戶等個人信息。如遇陌生人來電要求“不要與家人和朋友聯繫，以保證他們的安全”，或提出其他不合常理的要求，應務必保持警惕，切勿上當受騙，要盡快通過其他渠道核實情況後再做處理。



四、如無法辨別是否為詐騙電話，建議掛斷電話後撥打中國駐法國使館領事保護與協助電話，或撥打外交部全球領保與服務應急呼叫中心12308熱線請求將相關信息轉大使館進一步核實。如不幸上當受騙，應及時向法國警方報案，並同時向國內公安機關報警。受害人無法直接向國內公安機關報案的，可通過國內近親屬及時報案，並向國內報案地反電信網絡詐騙中心請求幫助（撥打110即可）。

