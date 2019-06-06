柯撩正妹議員：來當副市長？高嘉瑜急喊沒有

綠議員高嘉瑜質詢柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月6日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲6日下午率北市府官員赴台北市議會備詢，而下午第一組質詢則是由民進黨台北市議員高嘉瑜獨挑大梁，當高詢問柯有關備胎市長的議題時，兩人互相挑來逗趣，柯、高兩人的好交情讓這齣戲特別好看。柯文哲甚至脫口而出，妳要先來北市府當副市長見習嗎？讓高嘉瑜急著喊，沒有！沒有！



2018地方選舉，柯文哲與民進黨分手，民進黨市議員至今均賣力“打柯”，但選前就與柯文哲有好交情、屬於少數友柯的美女市議員高嘉瑜則不受影響，不僅在選前跑行程時，在內湖、南港區“巧遇”柯文哲與同選區的親民黨市議員黃珊珊，高還與黃爭寵，要柯說誰會第一高票，讓柯嘆道“一個是老婆、一個是女朋友”，成為一場趣事。



高嘉瑜6日下午在市議會問道，台北市民未來也會反對柯市長帶職參選，市長心目中的備胎市長需要什麼條件？柯文哲回應，第一個條件是有可能選得上，不過他一看就知道選不上，也沒有用啊。高追問，要有可能選上市長要有什麼條件？柯文哲嘆道，唉，要有一定的知名度。



此時，高嘉瑜先開腔逗柯文哲說，“我以為你會說是我耶！我在等你說是我，結果沒有。”一講完高先忍不住笑場。柯文哲趕忙補說，高嘉瑜是可以考慮的人選啦。高追問，所以高嘉瑜選不上？柯文哲想了一下才道，妳現在是港湖女神，還需要擴大範圍。高繼續追問，那有比高嘉瑜更適合的人選嗎？學姊？柯回應，在綠營好像沒有更適合的人選，而學姊不是搞政治的。



高嘉瑜再問，那想不到備胎市長的人選，連高嘉瑜都選不上就沒有了，這樣你還要做其他事（指參選2020）嗎？沒想到柯文哲也開腔撩高說，妳要先來當副市長見習嗎？柯文哲一說完當場就笑了出來，但高嘉瑜卻急著喊，沒有！沒有！如果都想不到人，怎麼辦啦？柯則說，所以他現在還繼續待在這裡，他還在想這個問題，因為台北還是比台灣更需要他。