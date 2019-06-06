施正鋒：藍推郭董、綠派蔡　柯都穩贏

施正鋒接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月6日電（記者 倪鴻祥）綠營學者、東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒今天上午出席一場座談會時，針對2020大選若無黨籍台北市長柯文哲出來選進行研判。施正鋒表示，如果藍營派鴻海董事長郭台銘、綠派蔡英文的話，或者他們其中一人參選，大概都是柯文哲穩贏。



台灣競爭力論壇主辦的“啟動“修憲”、走向“內閣制”座談會，上午在台大校友會館舉行，論壇理事長、文化大學“國家發展與大陸研究所”教授龐建國，爭取中國國民黨2020提名的前主席朱立倫、民進黨前“立委”林濁水，東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒，台灣大學政治系碩士班在職專班總顧問彭錦鵬，文化大學政治系教授楊泰順，以及“立委”賴士葆等人都參與座談。



施正鋒針對民進黨2020提名初選目前進行民調、獨派打猛打廣告要蔡英文下台、力挺前“行政院長”賴清德，以及柯文哲參選的情勢演變提出看法。



施正鋒表示，如果柯文哲出來選的話，還要看藍綠推誰參選，如果綠派賴清德、藍派韓國瑜出來選的話，會是一個“正三角形”，這就有得拚了。



他指出，如果藍派帶有淺藍性質的“郭董”（郭台銘），綠派蔡英文出來，因為這兩人和柯文哲有相當程度的重疊，如果他們其中一個出來，或是兩個出來的時候，大概就是柯文哲穩贏。



對於民進黨蔡英文與賴清德的“蔡賴之爭”，獨派挺賴的現象，施正鋒說，現在可以看到，大概所謂的本土派、獨派已經全部崩盤、全部裂解了；一些海內外本土社團，包括“台獨”聯盟、長老教會、台灣教授協會等等，都全部分裂了，這個分裂當然是有立場的因素，其實如果要真的講起來的話，就是牽涉到台灣的前途這個部分。



他表示，蔡英文從今年初“習五條”以來就是“辣台妹”，但是很多本土社團對蔡不滿意，認為加入聯合國、加入WHA等等國際組織並不方便，尤其她連“東奧正名”（去年東京奧運台灣正名公投）其實都是冷處理甚至杯葛，所以大家對蔡是相當的不滿意。



他認為，獨派表態沒有什麼，就是大家覺得一定要出來表態，他認為其中很多人對蔡英文不滿的部分，可能還是在程序上的問題，就是“博歹筊（詐賭）”一直在改遊戲規則。



至於有人認為蔡英文在宣傳上比較有利？施正鋒表示，這牽涉到“國家”資源，他不是講動用情治單位這部分，而是很多情況蔡英文可以說是順便拜訪，像是去“國軍”、到各地宮廟等等，但到宮廟到底是“國政”大事或為了選“總統”？這應該很清楚，所以這有公私不分的部分，就是程序上已經綁了一隻手，接著又是綁了一隻腳，這很不公平，但這大家在心裡上都有這樣的感覺。