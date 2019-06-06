AIT處長酈英傑：美台關係欣欣向榮

酈英傑參加“台灣美國事務委員會”揭牌典禮致詞。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月6日電（記者 黃筱筠）美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑今天參加“台灣美國事務委員會”更名揭牌用中文致詞表示，數十年來，無論在華府及台北執政的是哪個政黨，美台關係都一直蓬勃發展，欣欣向榮，這反映了美台的共享利益與共享價值。原先台灣設立的是隸屬外交系統的“北美事務協調會” ，如今在美國同意下，改灣“台灣美國事務委員會”。



他表示，我們的經濟與商業關係為雙方的社會帶來創新科技、豐富文化與繁榮昌盛；我們在推動自由、人權及法治方面的合作，彰顯了彼此不論在各自的民主體制下或在全世界，都致力提倡這些價值；而我們在安全領域的合作，更促成了全印太區域的和平與穩定。



此場揭牌典禮，出席有蔡英文，還有“國安會秘書長”李大維、“行政院政務委員”羅秉成、“外交部長”吳釗燮、台灣美國事務委員會主任委員林良蓉、“立法院”“外交及國防委員會”召委王定宇、美國在台協會台北辦事處處長酈英傑等出席。



蔡英文致詞說，今天很高興見證“北美事務協調委員會”更名正式皆牌改名為“台灣美國事務委員會”，在《台灣關係法》立法40週年，透過彼此累積的互信，以實際行動創下里程碑。經過40年努力，台灣跟美國夥伴關係比40年前更緊密，成為印太地區良善力量。



她也說，當時AIT新館成立時，她提到對於印太戰略的承諾不變，維護台灣民主的決心，不是口號是台灣人民生活方式，是維護台灣人民的基本價值，她會確保台美關係穩健前進，一起推動更自由更開放的印太區域，期待與大家一起努力捍衛民主價值。



酈英傑說，這次的更名能更加確切地反映“台灣美國事務委員會”（TCUSA） 每天的工作內涵，也是一個絕佳機會，讓我們凸顯美台雙方將共同打造的精采未來。今天出席這場更名儀式，就清楚顯示了，台灣對於延續美台深厚友誼的重視程度，是不言可喻的。



酈英傑表示，1979年4月10日通過的《台灣關係法》確立了，儘管美台雙方僅能維持非官方關係，此一關係也絕不會是無足輕重的。這項不凡的法案從此成為美台友誼的框架，不僅嘉惠美國與台灣的人民，也為世界各地的人們增益良多。過去40年來，和我們一起打造這段持久友誼的台灣夥伴一直是“北美事務協調委員會”。現在，我們則非常期待在 TCUSA 這個新名字之下，繼續美台合作關係。



他表示，我們相信TCUSA這個名字更精確地反映這一機構在深化及強化美台友誼方面，日復一日所做出的貢獻。數十年來，無論在華府及台北執政的是哪個政黨，美台關係都一直蓬勃發展，欣欣向榮，這反映了美台的共享利益與共享價值。



他強調，雖然TCUSA在今天換了新名字，但有一件事是不會改變的：那就是，我們希望美台人民之間，在過去40年來所建立並培養的深刻友誼，將能在未來繼續深化下去。感謝TCUSA及今天在座的各位一直以來的種種付出，使得美台夥伴關係不但成果豐碩，又充滿正面意義。