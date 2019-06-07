中評關注：柯自爆選舉乞丐戰法　現故佈疑陣

柯文哲自嘲自己是乞丐戰法。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月7日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲接受中評社專訪時表示，中國國民黨高雄市長韓國瑜6月1日台北府前造勢，至少花千萬元新台幣以上，因為鴻海董事長郭台銘很強勢，所以韓一定得動員拉高民調。柯文哲邊大笑邊說，韓、郭兩人對他來說都一樣強，一個民調高，一個資源無限大，聽說今年媒體廣告檔期都已經滿了。他沒有資源，叫做“乞丐戰法”，2018混過去了，但也選得很難看。



柯文哲談到這段時露出頑皮的笑容說，他也還沒說要選，現在是“故佈疑陣”，對他來講又沒什麼成本，就只是出幾張火車票、高鐵票到處晃來晃去。



中評社採訪團5日傍晚在台北市政府11樓市長室旁的貴賓室專訪柯文哲，採訪團成員包括台灣中評社總編輯林淑玲、主任記者黃筱筠、記者鄭羿菲。



韓國瑜61造勢宣稱來了40萬人，柯市長怎麼看？柯文哲接受中評社專訪時表示，看那個造勢大概花上千萬元新台幣跑不掉，就算沒有動員也要花那個錢，你看遊覽車幾百台，一部遊覽車一天至少8000元新台幣，裡面裝多少人？都要便當、水，總不可能叫人家空肚子從南部來吧？遊覽車會不發便當嗎？然後還有舞台，算一算就知道花很多錢。



柯文哲說，他也知道為什麼韓國瑜需要動員，因為鴻海董事長郭台銘還是很強勢，本來韓是躺著選初選就能過，郭出來韓一定得去動員拉高民調，不然初選沒有保證一定會過關，這也是一種拉民調的動作，所以台灣選舉一直要花很多錢，而他一直在研究有沒有比較不花錢的選舉方式。



被問到以韓國瑜、郭台銘為對手，誰比較強？柯文哲認為，對他來講都一樣，兩個人都各有優缺點，韓民調比較高，而郭比較有錢，資源可以說是無限大。柯文哲邊大笑邊說，就他說知，今年的媒體廣告都已經滿檔了。



至於若要參選2020哪來的資源？柯文哲笑著說，沒有資源啊，他那個叫做“乞丐戰法”，2018九合一大選已經試過一次，也混過去了，但是選到最後會很難看，不花錢就只贏3000多票，而且在選前最後2個禮拜，電視新聞完全沒有柯文哲。他想說奇怪，每天不是都有10多台攝影機來採訪嗎？結果是因為廣告置入性行銷，有出錢的播出新聞都來不及了，他沒有出錢根本就不用播，所以來採訪拍回去都沒播，大概2020也是一樣啦。

