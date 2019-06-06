賴清德稱要微調年改　蔡英文：他未說明　

蔡英文。（中評社 黃筱筠攝） 蔡英文接受媒體聯訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月6日電（記者 黃筱筠）參與民進黨初選的前“行政院長”賴清德日前受訪提到，未來若擔任“總統”，必要時對於年金改革將進行微調。蔡英文對此表示，年金改革是社會期待的事情，經過很長過程、社會溝通，做了周延規劃才實施。而賴前院長也沒有說明微調什麼方面，賴也曾擔任過“行政院長”，涉及年改的財政規劃、配套應該都很熟悉。初選走到今天，應該有些時間讓賴多做國政說明，以及他的政策跟現在團隊有什麼不同的地方。



民進黨2020初選，8日進行唯一一場電視政見會，民調將於6月10日起進行，最快13日會有民調結果產生。



民進黨內派系“正國會”開會表態支持蔡英文，“立委”余天錄製電話宣傳幫忙蔡開拓高年齡層的支持度，蔡表示，當然很感謝他們的支持，但是她相信他們支持是本於對整個執政、整個台灣，以及黨的利益考慮。



英系的兩岸政策協會6日公布2020大選民意調查，依照對比式民調結果顯示，中國國民黨高雄市長韓國瑜的支持度為33.3%、蔡英文27.0%、無黨籍台北市長柯文哲26.9%，蔡英文以6.3%落後韓國瑜，位居第二。民進黨若是由前“行政院長”賴清德代表，韓國瑜31.6%、柯文哲28.8%、賴清德26.1%，賴清德則分別落後韓國瑜及柯文哲5.5%、2.7%，落居第三。蔡英文以微幅差距領先賴清德。



蔡英文對民調結果表示，下週初選結果就會出來，我們再等一下就會有結果，她對初選很有信心。