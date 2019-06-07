曹嘉豪：6成地方派系聽王金平　掌關鍵少數

國民黨彰化縣議會黨團副書記長曹嘉豪。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化6月7日電（記者 林谷隆）中國國民黨籍前“立法院長”王金平宣布不參加國民黨初選，為2020大選投下震撼彈，國民黨彰化縣議會黨團副書記長曹嘉豪今日接受中評社訪問表示，王退出初選，缺少參選2020的正當性，王可以將力量挹注給國民黨最可能勝選者，對國民黨不見得是壞事。曹認為，以王對地方派系的影響力，未來派系組織票將成國民黨“關鍵少數”，無論誰代表國民黨參選，都要遞出橄欖枝開條件跟王合作。



曹嘉豪指出，長期支持王的地方派系要角會有百分之六十以上會聽王的指揮跟操作，基於這個優勢，王金平可能成為未來國民黨整合“關鍵的少數”。



曹嘉豪，1981年出生，中州科技大學行銷與流通管理系畢，連任兩屆彰化縣議員，也是現任的彰化青工總會總會長、國民黨彰化縣議會黨團副書記長，曾任國民黨發言人、蕭景田“立委”助理、國民黨第19全、20全黨代表。父親曹明正曾任4屆國民黨彰化縣議員，基層實力雄厚。



王金平今天在中央協調小組拜會後，發表不參加初選的聲明，王說，黨中央的初選辦法，既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界的質疑，仍然無動於衷。對他而言，與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層，整合各地人脈資源，團結一切可以團結的力量，做好準備，隨時因應時勢，接受黨、接受人民、接受社會的召喚。



曹嘉豪6日下午在國民黨彰化縣議會黨團辦公室接受中評社訪問時表示，王金平是標準的黨國大老，他對國民黨的支持無庸置疑，在這樣的情況下，宣布退出國民黨初選，無異是做一個無聲的抗議，畢竟王參加初選勝選的機會也不高，現階段他可能沒有勝選的機會，所以退出初選，也能保留自己的政治實力。



曹嘉豪認為，王如果不參加國民黨初選，未來參選2020大選的正當性就會缺少，這樣的情況之下，未來王金平有可能挹注他自己力量給國民黨最有可能當選的候選人，這對國民黨也不見得是壞事。



王退出之後，國民黨初選局勢會如何發展？曹嘉豪說，未來國民黨最有可能出線的人選，無非就是郭台銘、韓國瑜或朱立倫。郭台銘雖然是政治素人，但是後面有一股不可思議的政治力量在推波助瀾，不然以郭的能量，在民眾看來就是一個有錢人，他無法瞬間取得政治人脈跟資源，因為在政壇很多事情不是錢就可以解決。



他稱讚韓國瑜的個人政治魅力極強，已經顯露無疑，現在“黑韓”的程度已經不亞於任何政治人物所遭受的打擊，但是韓的民調還是藍軍最高，而且現在就有這麼多打擊韓國瑜的素材，未來總是會彈性疲乏。



曹嘉豪強調，距離2020投票還有七個月，足以讓韓國瑜清空所有戰場，所以無論黑韓是亂爆料，還有確有此事，這段時間都可以讓韓鞏固他的地盤，所以韓國瑜本身參選2020的實力是不容小覷。



至於朱立倫，韓國瑜認為，朱目前的動作是慢慢耕耘，他也不刻意與郭韓王共同角逐，在這樣的情況之下，國民黨初選是暗潮洶湧，他認為還有很多不可測的變數。



所謂的“變數”，有包括王金平脫黨參選？曹嘉豪回答，他不擔心王金平會脫黨參選，以王對國民黨的依賴性，如果說“脫黨參選”是一個選項，對王金平而言，不是一個可能性高的的選項。



曹嘉豪告訴中評社，王金平如果要脫黨，要背離國民黨，早在陳水扁執政，或是馬王政爭時等時機點，他都沒有離開國民黨，此時更不可能當國民黨的歷史罪人，因為國民黨非常可能在2020重新執政。



去年九合一選舉時，王金平在中南部展現派系實力，無論台中、彰化、雲林，還是高雄，都可以看到王著墨的痕跡。此時，王的表態，會不會影響藍營派系挺國民黨的態度？



曹嘉豪回答，地方派系本身是一種系統運作，王金平是現在所有人選中，對派系影響最強、組織最深的人。至於會不會影響地方派系支持國民黨的力道，就要看王金平如何去做操作。



他認為，長期支持王的地方派系要角會有百分之六十以上會聽王的指揮跟操作，所以基於這個優勢，他會不會成為未來國民黨整合“關鍵的少數”。



何謂“關鍵的少數”？曹嘉豪解釋，假如國民黨的選票中，有15%－20%是派系組織派，這是國民黨整合的重點，因為深藍族群最終還是支持國民黨的候選人，但是派系選票是可流動，此時王金平的動作是動見觀瞻。



曹嘉豪強調，王退出初選後，最有可能代表國民黨參選的郭、韓、朱，都要對王遞出橄欖枝，或是開出條件跟他合作，王金平在政治戰略上，已經取得大優勢，如果他把自己的地位拉高，願意成為“扶王者”，他的政經地位會有很大不同，甚至是不亞於吳敦義主席。