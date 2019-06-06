墨西哥教會領袖被控26項重罪

中評社香港6月6日電／在墨西哥發跡的一個教會領袖今天在洛杉磯法院被控犯下人口走私、兒童色情和性侵未成年等26項重罪，保釋

金為5000萬美元。該教會聲稱全球擁有逾100萬信徒。



路透社報道，檢察官表示，墨西哥世界之光（Light of the World）教會負責人50歲賈西亞3日於洛杉磯國際機場（LAX）遭逮。



檢察官指控賈西亞和3名隸屬於教會的女性共同被告，強迫未成年少女從事性行為，說服她們若抵抗教會成員口中的“使徒”賈西亞，就是違背神。



昨天在洛杉磯高等法院提出19頁起訴書里寫道，3名未成年和1名成年女性受虐，其中1位小孩和1位女性遭到強暴。起訴書也提到，其他人被迫與賈西亞發生性行為並為他跳舞，“穿越少越好”。



檢察官表示，賈西亞和共同被告人在加州南部洛杉磯郡，於2015年至2018年間共計犯下26項重罪。



加州檢察長貝塞拉指出，加州司法部線上接獲一起關於神職人員虐待的投訴後，有關當局在2018年對賈西亞展開調查。



中央社援引報道，貝塞拉昨天在聲明中提及，“我們不能對在我們州發生的性暴力和人口販賣視而不見”，賈西亞近年來在這裡的影響力逐漸增加。



總部位於瓜達拉哈拉的教會發言人卡維約在記者會說：“這些都是錯誤指控。我們認為這完全是在誹謗。”



墨西哥世界之光教會1926年成立，創辦人龔薩雷茲稱他受到“神啟”。