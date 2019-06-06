游盈隆：民進黨初選已成為一場俄羅斯輪盤賭

游盈隆在臉書發文，將民進黨黨內初選比喻成“俄羅斯輪盤賭”。（照片：游盈隆臉書） 中評社台北6月6日電／民進黨“總統”初選下周６月10日至14日將進行首創的“手機／市話各半”民調勝負，台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書發文指出，這次初選民調，在很大程度上，已經成為一場“俄羅斯輪盤賭”，非常恐怖，因為民調結果具高度不確定性。



游盈隆表示，將“純手機族”納入政黨初選民調，在台灣是破天荒第一次，也是全世界的第一次；最主要理由不是因為500萬純手機族聲音要被聽到，也不是因為台灣手機民調技術已臻成熟，而是初選參選人蔡英文認為這樣她比較有利而是形勢所迫，狗急跳牆，期待亂中取勝。



游盈隆臉書全文如下:



一場俄羅斯輪盤賭式的“總統”初選



“越戰獵鹿人”（The deer hunter)是一部1978年好萊塢的成名電影，勞勃狄尼洛（Robert De Niro)主演。片中最令人難忘且驚悚的情節就是美軍戰俘被迫玩“俄羅斯輪盤賭”，最後還上癮的死亡遊戲。



民進黨“總統”初選下禮拜將用民調決勝負，一連五天從禮拜一到禮拜五晚上。民調結果會是什麼？各方高度關注。過去半年，我密集觀察“總統”初選的相關民意動態，對台灣選民的政治預存傾向有相當的掌握，但因為529民進黨決議臨時修改民調辦法，根本上改變原有遊戲規則，再加上610民調前蔡賴雙方的激烈攻防，這次“總統”初選民調，在很大程度上，已經成為一場“俄羅斯輪盤賭”，非常恐怖，因為民調結果具高度不確定性。



為什麼我把民進黨“總統”初選民調比喻成“俄羅斯輪盤賭”？



首先，將純手機族納入政黨初選民調，在台灣是破天荒第一次，也是全世界的第一次；最主要理由不是因為500萬純手機族聲音要被聽到，而是初選參選人蔡英文認為這樣她比較有利。不是因為台灣手機民調技術已臻成熟，而是形勢所迫，狗急跳牆，期待亂中取勝。



第二，台灣民調或市調，從開始到今天，大都使用家戶電話，原因很多。除了現階段“全家戶電話”的CATI仍能準確反映民意外，就是成本因素。同樣1068份有效樣本，使用手機的成本大約是家戶電話的2.5倍。我曾請一家知名民調機構估計，完成手機和家戶電話各1500份，總數三千的民調所需費用大約是五十二萬新台幣。因為手機民調或市調費用昂貴，所以台灣企業界很少願意花這樣的錢，政黨、政府也不會，民調公司本身更不可能主動去做。



第三，最近因為民進黨“總統”初選民調逼近，有一些媒體披露了所謂“手機/市話各佔一半”的民調，而大肆炒作新聞。但沒有一家做過“手機/市話各佔1500份，總數三千”的調查。已見諸報道的，有手機佔一半，但只有550、800、1100，從來沒有1500的，原因很簡單，就是太貴了。畢竟要炒新聞，也要考慮成本。



第四，如果媒體沒做，參選雙方陣營不會做嗎？我很清楚賴陣營沒做，但蔡陣營呢？我合理推測，應該也沒做，畢竟就算是現任“總統”，資源也不是無限的。就算財大氣粗，曾做過一次、兩次，就能掌握全盤局勢，高枕無憂嗎？



第五，下禮拜民調決勝負，誰將出線？因為台灣沒有任何人或機構真正做過手機/市話各佔1500，總數三千的民調，再加上手機民調陷阱很多，電話會打去哪裡，無法掌握，蔡賴陣營的最後攻防和衝刺等等不確定因素，都讓這一次“總統”初選成為“俄羅斯輪盤賭”。誰將倒下？誰將倖存？



先寫到這裡，待續