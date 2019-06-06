中國今天正式發放5G商用牌照

中評社香港6月6日電／中國工信部6日正式向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照。中國正式進入5G商用元年。值得注意的是，中國廣電成為除三大基礎電信運營商外，又一個獲得5G商用牌照的企業。



5G具有高速度、低時延、高可靠等特點，是新一代信息技術的發展方向和數字經濟的重要基礎。



當前，全球5G進入商用部署的關鍵期。堅持自主創新與開放合作相結合，中國5G產業已建立競爭優勢。目前中國5G中頻段系統設備、終端芯片、智能手機處於全球產業第一梯隊，具備了商用部署的條件。



根據相關企業申請，工信部經履行法定程序，向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照。這意味著中國正式進入5G商用元年。



據新華社報道，工信部部長苗圩表示，5G支撐應用場景由移動互聯網向移動物聯網拓展，將構建起高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎設施。與此同時，5G將加速許多行業的數字化轉型，並且更多用於工業互聯網、車聯網等，拓展大市場，帶來新機遇，有力支撐數字經濟蓬勃發展。



中國信息通信研究院《5G產業經濟貢獻》認為，預計2020至2025年，中國5G商用直接帶動的經濟總產出達10.6萬億元，5G將直接創造超過300萬個就業崗位。



多年來，中國企業積極參與全球通信標準組織、網絡建設和產業推動，為全球移動通信產業的發展做出貢獻。中國5G研究、推進過程中，也吸納了全球的智慧。



工信部表示，中國將一如既往地歡迎國外企業積極參與中國5G網絡建設和應用推廣，共謀5G發展和創新，共同分享中國5G發展成果。