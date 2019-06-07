歐陽蓁珠：本土支持者對民進黨產生疏離感

“一邊一國連線”成員、民進黨籍前彰化縣議員歐陽蓁珠。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化6月7日電（記者 林谷隆）“一邊一國連線”成員、民進黨籍前彰化縣議員歐陽蓁珠接受中評社訪問表示，民進黨初選制度一直在改，賴清德就像賽跑選手，蹲在起跑線，另外一個選手不上場，主辦單位不但後延比賽，還改規則，這樣做都是不公平。民進黨興起，就是因為民主公平的制度，現在制度都已經亂了，她聽到很多本土支持者的心聲，現在對民進黨有一種疏離感的心態，這對黨的前途是相當不好。



歐陽蓁珠，民進黨籍，嘉義女中畢業，曾任兩屆彰化縣議員、民進黨彰化縣黨團副總召、溪湖鎮農會監事、溪湖鎮民代表等職，屬“一邊一國連線”成員。歐陽蓁珠曾任蔡英文2012大選彰化競選總部副總幹事，但在這次民進黨2020初選，已經表態挺賴清德。



民進黨2020黨內初選民調將於10日登場，最快13日就會有結果。



歐陽蓁珠6日上午陪同賴清德到彰化縣溪湖果菜市場徒步掃街拜票。行程結束後，歐陽蓁珠告訴中評社，現在的初選制度對蔡英文有利，無論是納入手機民調，還是民調時間，都是蔡陣營提議。



從政近20年的歐陽蓁珠說，現在的制度都已經亂了，民進黨員或是本土理念支持者，都感覺到民進黨已經改變方向，違背當初的本意。聽到很多支持者的心聲，現在他們對民進黨有一種疏離感的心態，這對黨的前途是相當不好。



歐陽蓁珠也說，當然民進黨的缺失，不會比國民黨還多，他們有更多的問題。但是我們當初對民進黨都有相當大期待，也有一份使命感，希望民進黨不要出現沒有制度的情況。



前“中研院”長李遠哲6日署名領銜登廣告，批評蔡英文2018大敗後，恣意妄為，既不謙卑，也不溝通，蔡在初選中的表現，更已使民進黨形象受創，呼籲民進黨員要支持賴清德代表民進黨參與2020大選。



歐陽蓁珠說，李遠哲院長與本土社團大老、本土派學者、海外台胞領袖，他們其實對這一局感到非常憂心，希望民進黨初選不要“出槌”（出錯、失誤之意），因為初選結果“出槌”會讓本土意識的支持者，未來再支持民進黨的意願會降低。



所謂的民進黨初選“出槌”是何意？她解釋，就像是去年九合一選舉的高雄事件，因初選內鬥內訌，最後民進黨丟掉高雄市長，讓韓國瑜當選，原因就是初選裂痕太深，最後團結發生問題。



6月1日台北凱道的挺韓造勢活動，挺韓人士宣稱有40萬人到場，這對民進黨有何啟發？歐陽蓁珠認為，無論那些人是主動、被動到場，他們的背景是不是藍營，總是有這麼多到現場，搞出一個氣勢，人數眾多、氣勢壯大，都給民進黨一個警惕，韓國瑜是不是草包，也由選民去判斷。



假如賴清德初選失利，挺賴支持者會怎麼做？歐陽蓁珠強調，無論賴清德有沒有通過初選，支持者基於信念，還是會認同2020大選要讓民進黨當選，守護台灣最重要，這個概念是超越挺蔡挺賴的。