陳鴻斌：調停美伊　安倍能完成這個苦差事？

中評社香港6月7日電（作者 陳鴻斌）為了調停日益加劇的美伊矛盾，緩解波斯灣劍拔弩張、一觸即發的緊張局勢，安倍首相將於本月12—14日前往德黑蘭與伊朗領導人會談。這是日本首相時隔41年後再次訪問伊朗。河野外相將先行訪伊，與伊朗外長扎里夫舉行會談，為安倍的訪問進行最後協調。



去年5月美國退出了伊核協議，隨即又對伊朗施加軍事壓力和力度極大的經濟制裁，企圖迫使伊朗就範。上月更是不斷向波斯灣調集航母和戰略轟炸機等，增兵5000人，大有黑雲壓城之勢。伊朗方面也對此做出強硬反應，絲毫沒有退卻之態。



儘管已做好開戰準備，但特朗普顯然並無意對伊開戰，他只是希望能以此收到不戰而勝的效果。在伊朗毫不示弱的情況下，特朗普當然渴望局面能出現轉機，於是他將視線落在對其百般逢迎的安倍身上。據日本媒體報道，在4月下旬的華盛頓之行中，特朗普曾為此徵求了安倍的意見，但當時安倍沒有明確表態。



上月中旬，就在美國大兵壓境之際，伊朗外長扎里夫在相繼訪問俄以後又突訪日本，先後與河野外相及安倍首相舉行會談，伊朗此舉的目的是就其對美國的反制措施取得日本的理解，但安倍通過此舉看到了日本在這一問題上發揮作用的可能性。為此，安倍在此前特朗普訪日期間表達了願努力斡旋美伊爭端的意願，特朗普愉快地表示：“此事拜托了。我知道安倍首相以及日本與伊朗保持著良好的關係，我希望看到（此行）會發生什麼。我確信伊朗是希望會談的。”這番話已明確表示特朗普對此非常期待。明年特朗普將競選連任，他希望能與伊朗達成足以超越伊核協議的某項協議，從而為連任加分。雖然第二次特金會無果而終，但美朝兩次高峰會談畢竟打破了美朝關係的僵局，如果在伊朗問題上再能有所斬獲，則在外交領域的“成就”可望為他撈取不可或缺的政治資本。



4月26日扎里夫外長前往美國FOX電視台接受了採訪。在採訪中他猛烈抨擊博爾頓、以色列總理內塔尼亞胡等人，斥責這些人是“伊朗的敵人，”他們謀求的是在伊朗推動政權更迭，而特朗普重視的是美國的利益。



這一採訪也許見效了，其後特朗普於5月9日表示：伊朗應該給我打電話，並通過瑞士政府將自己的電話號碼轉交伊朗方面。但特朗普此舉顯然是美國對伊強硬派所不樂見的。



安倍之所以願意為緩解美伊矛盾奔走，當然首先是為了維護日本自身的國家利益，因為日本每年都從伊朗進口大量石油，而美國已嚴令禁止各國進口伊朗石油。如果按照特朗普的要求，則日本實施多年的石油進口多元化努力就會大打折扣，當然日本在伊朗還有其他經濟利益需要維護。此外，當年的伊核協議六個當事國，日本置身事外，讓日本深感自己成為“局外人”的難堪。如今通過一番外交努力，若能獲得成功，則可望收取“堤內損失堤外補”之效。



安倍願意在此刻受命奔走，也與其國內政局不無關係。下月日本就將迎來參議院選舉，12年前首次出任首相後就因參議院選舉慘敗而不得不以健康原因辭職。這次為避免重蹈覆轍，安倍強烈希望能有所建樹，從而為選舉加分。就國內政治而言，其最大的目標是修改憲法，但幾年來雖已為此使出渾身解數，卻沒有任何進展，直到如今還是八字沒有一撇。與此同時，日本國民強烈期盼的振興經濟的期盼，也依然是遙不可及。



內政乏善可陳，那就只能拼外交了。所以從去年年底以來安倍已多次表述要推動“戰後外交總決算。安倍的主要目標是加大對俄外交力度，力爭在下月底的G20會議期間與普京總統簽署日俄和平條約，從而推動兩國之間的領土問題出現進展。由於這一意圖被對方識破，今年以來俄方的立場突然趨強，日本只能節節後退，已對此不抱任何希望。



為此，安倍又轉而對改善日朝關係表現出強烈的意願，甚至表示不設任何前提與金正恩舉行會談，而此前日本始終強調的是對朝施壓，安倍則多次表示“為會談而會談沒有任何意義。”如今180度大轉彎後，朝鮮依然不為所動，安倍完全是一廂情願。既然日俄、日朝關係都無法推動，如能推動美伊矛盾出現轉圜，同樣也可以作為政績來炫耀一番，另外他也可因此要求特朗普在雙邊貿易問題上對日本“高抬貴手，”所以安倍希望此行能有所收獲。



但安倍斡旋美伊矛盾的成功幾率有多大呢？顯而易見，特朗普是不可能做出任何讓步的，那希望局勢出現轉圜，就只能寄希望於伊朗能表現出一定的靈活姿態。可從伊朗方面來看，其強硬立場一點也不遜色，甚至放話如局勢失控則不惜封鎖霍爾木茲海峽。特朗普非常希望與伊朗舉行對話，而伊朗方面則沒有這一願望，因為伊朗根本不信任美國，要求美國首先取消制裁。哈梅內伊此前就明確指出：美國的會談要求就是一帖毒藥，絕不能上當。因此，特朗普希望與伊朗開展“沒有先決條件的對話”，完全是“剃頭挑子一頭熱”。



安倍充當調停角色，去為特朗普傳話，但特朗普的講話往往前後矛盾，安倍都準確領會了嗎？伊朗問題完全就是一團亂麻，安倍有本事去解開？他能完成這一使命嗎？他會不會成為夾在美伊之間的三明治，徒勞無功，白忙活一場？