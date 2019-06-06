郭台銘與國民黨協調小組會面　提八點聲明

郭台銘與五人徵詢小組會面。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨中央提名協調小組今天下午拜會鴻海董事長郭台銘，這是協調小組最後一場拜會。郭台銘在全程公開的會談中提出八點聲明，包括國民黨要組成一個金牌聯盟團隊，每位候選人都必須承諾參與並協助輔選。另外也要建立一套備案機制，如果初選出線之候選人因故不能繼續參與競選，則由制度選出備份人選繼續上場接替選舉。



這場拜會地點在鴻海集團的內湖分公司一樓大廳，吸引了大批媒體前來採訪，5人徵詢小組包括副主席曾永權、郝龍斌、副秘書長杜建德、組發會主委李哲華、考紀會主委魏平政都到場。



郭台銘在會談中提出八點聲明：



1、每位初選候選人都必須承諾不論被提名與否，都要共同參與選舉，團結一致到2020／1／11，讓國民黨候選人取得勝利。



2、國民黨要組成一個國民黨金牌聯盟團隊，每位候選人都必須承諾參與並協助輔選，包括“國會議員”的當選。



3、國民黨要建立一套備案機制，如果初選出線之候選人因故不能繼續參與競選，則由制度選出備份人選繼續上場接替選舉。



4、參與國民黨的初選候選人，必須有民調5%的最低門檻限制（即民調低於5%的不得參與初選）。



5、初選應納入手機民調50%，比照民進黨。建請黨中央公開徵詢各初選候選人看法，儘速凝聚共識。



6、強力建議舉辦3場國政辯論會。



7、基於團結的前提，民調應採100%對比黨外對手，避免徒增矛盾，不利初選後之整合。



8、黨中央應組織抓鬼大隊，揪出非理性網軍，依法究辦。