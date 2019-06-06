中國工信部相關負責人談5G熱點問題

中評社香港6月6日電／中國工信部6日正式向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照，中國正式進入5G時代。5G牌照發放將帶來哪些改變，與4G網絡如何互補，引入中國廣電會對市場格局帶來哪些影響？工信部相關負責人、業內專家6日就相關熱點接受新華社記者採訪。



5G商用鋪開 將推動萬物互聯



一定程度上，網絡的質量和速度決定著數字經濟發展的質量和速度。5G被認為是未來關鍵網絡的基礎設施，是新一代信息技術的發展方向，商用牌照的發放，也意味著中國正式進入5G商用元年。



從消費到產業，從人與人的連接到物與物的互聯，數字經濟時代，5G的重要作用不言而喻。



工信部信息通信發展司司長聞庫6日表示，5G增強寬帶、海量連接、低延時高可靠，將為構建物聯網、人工智能等技術體系提供平台，為各種跨界融合和跨行業應用開發提供支撐。



“如果說4G更多應用在消費互聯網領域的話，那麼5G將推動萬物互聯。”中國信息通信研究院副院長王志勤說，5G採用了開放架構，未來，5G將更多走向工業化的應用，包括車聯網、物聯網、工業互聯網等在內的場景應用將迎來蓬勃發展。



中國信息通信研究院的《5G產業經濟貢獻》認為，預計2020至2025年，中國5G商用直接帶動的經濟總產出達10.6萬億元，間接拉動的經濟總產出約24.8萬億元，5G將直接創造超過300萬個就業崗位。



王志勤認為，若考慮到5G廣泛應用對經濟增長的間接帶動作用，其經濟效益將更為可觀。



引入廣電對市場格局影響較小



值得注意的是，中國廣電成為除三大基礎電信運營商外，又一個獲得5G商用牌照的企業。引入中國廣電對市場競爭格局有何影響？



王志勤說，從國際經驗看，健康的電信網絡市場一般在主要業務區域保持3至4家左右運營企業競爭。中國電信體制改革後，形成中國移動、中國電信和中國聯通3家企業全業務競爭的市場格局，市場競爭活躍，結構均衡，有力支撐了數字經濟發展。



引入中國廣電，中國廣電建設5G網絡並提供服務，將有利於推動廣電轉型，促進廣電網絡和電信網絡共建共享。考慮到電信市場基本穩定，中國廣電的加入預期在未來幾年內，對市場格局影響較小。