與王金平結盟?郭台銘：初選都還沒過

鴻海董事長郭台銘。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨前“立法院長”王金平今天早上發出聲明不參加黨內“總統”初選，引來各界嘩然。爭取2020大選提名的鴻海董事長郭台銘對此表示，他也嚇一跳，至於會否跟王金平結盟或是跟王搭配？郭說，沒有結盟，應該也不會去什麼郭王配，因為初選都還沒過。



國民黨中央提名協調小組今天排定早上拜會王金平，下午拜會郭台銘，由副主席兼秘書長曾永權帶隊，協調小組本預計今天完成6位人選的徵詢進度，10日公布“總統”初選名單，但在王金平表明不參加初選後，國民黨局勢再度產生大變化。



郭台銘在下午和協調小組會面後接受媒體提問，對於王金平不參加初選一事表示，他早上去划龍舟回來後聽到這事，也嚇一跳，避免大家有任何誤會，他要澄清說，他絕對不曉得這件事，也沒有和王結盟的問題。



郭台銘說，他之前和王金平見面，兩人的結論就是兄弟爬山各自努力，沒想到王突然來這樣一個聲明，而他應該不會去談什麼配什麼配，因為他初選還沒有過。



曾永權則表示，對於王金平不參加初選表示尊重，但王的聲明中特別強調，要整合所有資源作為國民黨力量，不讓期待2020政黨輪替的人失望，他對王的無私、為黨奮鬥的精神，感到敬佩和感動，所以大家一定要團結一致，才能贏得勝選撥亂反正。