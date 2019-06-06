3小時攔截3次？俄否認蘇35危險靠近美機

俄羅斯蘇-35戰鬥機。 中評社北京6月6日電／美國有線電視新聞網（CNN）5日宣稱，美國第六艦隊新聞處4日晚發布消息稱，當天在地中海飛行的美國P-8A偵察機在175分鐘內遭到俄蘇-35戰機三次攔截，其中俄軍機曾做出危險靠近的舉動。俄國防部隨後駁斥了美國的指責。



CNN稱，在3小時內的3次攔截中，第一次和第三次攔截相對安全，但第二次極具威脅，蘇-35直接在美國飛機正前方高速飛過。“P-8A機組人員報告遭遇到蘇-35的尾流，對美國飛機和機組人員造成了嚴重威脅”。美國海軍聲稱，當時美國軍機在國際空域飛行，所有操作符合國際法，並沒有挑釁俄羅斯，俄軍的攔截行動是“不負責任的”。美方希望俄戰鬥機的行為符合為確保安全和防止事故而制定的國際標準。



但俄國防部駁斥了美國的指責。俄《觀點報》5日稱，俄國防部澄清說，莫斯科時間4日約12時30分，駐扎在敘利亞赫梅米姆空軍基地的俄空中監測系統在地中海中立水域上空發現正在向俄海軍塔爾圖斯基地靠近的空中目標。“一架蘇-35戰機起飛識別該目標。美國P-8A偵察機改變航向後，俄戰鬥機返回基地。15時41分，美國偵察機又向俄海軍塔爾圖斯基地靠近。蘇-35戰機再次升空並以安全距離靠近美國飛機，在P-8A改變航向並退出防空裝備控制範圍之前，蘇-35對美國偵察機進行伴飛。”



俄國防部強調，俄羅斯戰機的所有飛行都嚴格遵守國際空域使用規則，美國在敘利亞的防止飛行衝突中心也沒有就此與俄指揮部交涉。俄空天軍前飛行員維塔利·索科洛夫斯基稱，美機靠近俄基地飛行本身就是一種不正常情況。“我想問我們的美國‘夥伴’：他們為什麼要靠近我們飛行，要偵察什麼情報？美國這一行為本身威脅到俄羅斯國家安全。”俄歷史學博士阿列克謝·波德別列茲金稱，雖然美國宣稱其軍機位於國際空域，但這並不意味著它沒有對部署在敘利亞的俄軍構成威脅。近年來，北約將這種對俄偵察活動增加了20-30倍，俄軍被迫出動戰機進行監視。美方的這一說法是試圖擾亂局勢，並為自己的偵察活動辯解。



來源：《環球時報》

