陳淞山勸賴別做白日夢　贏初選也未必能參選

陳淞山。（中評社 資料照） 中評社台北6月6日電／民進黨2020初選，8日進行唯一一場電視政見會，民調將於6月10日起進行，最快13日會有民調結果產生。綠營出身的政治評論員、前陳水扁辦公室主任陳淞山6日在《美麗島電子報》撰文評論表示，幾乎是孤軍奮戰的賴清德從明顯的民調優勢，打到現在的情況，就只能是互有輸贏的拉鋸結果，縱使最後黨中央的民調結果能夠獲得勝利，可能也是一場自嗨自唱的“空笑夢”，未必最後還能代表民進黨參選到底！



陳淞山說，賴清德在最後的關鍵時刻，是該忍辱負重顧全大局了，不要再打一場“選贏也是輸”的初選民調了！這不是蔡英文比賴清德是否適合當“總統”的問題，也不是民進黨是該提名那個人參選“總統”的選擇與判斷問題，而是賴清德把原本具有挑戰蔡英文的參選正當性機會與空間“玩完了”，是該在這個關鍵時刻“懸崖勒馬”了！



陳淞山評論全文如下：



蔡英文與賴清德的“總統”初選決戰即將登場，民進黨內的各大系統紛紛政治表態，幾乎是孤軍奮戰的賴清德從明顯的民調優勢，打到現在的情況，就只能是互有輸贏的拉鋸結果，縱使最後黨中央的民調結果能夠獲得勝利，可能也是一場自嗨自唱的“空笑夢”，未必最後還能代表民進黨參選到底！因為，蔡英文的自私、任性與失格領導，再加上賴清德“畫錯重點”的政治操作策略，早就註定了這場初選賽局就是“不會有贏家”的政治博弈敗局，賴清德不管初選民調能否勝出，民進黨都將是最後的政治輸家。



從宣布參選至今，賴清德的競選主軸與策略始終沒有讓人看到或感受到“大選會贏”的政治亮點，擁抱“民主主權牌”與“特赦陳水扁”的政治效用，不僅被蔡英文“以獨制獨”及“執政優勢牌”打的難以招架，甚至賴清德後來還在接受《少康戰情室》專訪時調整支持特赦前“總統”陳水扁的條件，一是要完備法律，二是扁家要清楚說明，並向社會道歉，再來解決這個事情。顯然，賴清德一開始就畫錯重點，擁抱獨派與陳水扁的結果，就只是政治同溫層的相互取暖，並沒有擴大支持群眾的政治基礎及能量，也無法在會贏得大選的“參選正當性”上取得領先蔡英文的政治優勢價值。



賴清德唯一可以取得參選正當性的政治價值是“蔡英文不會贏”，不是政治路線選擇的問題，也不是政策是好或壞的價值判斷抉擇，而應該是蔡英文的政治性格與領導能力的政治問題。因此，去年11月24日民進黨在九合一大選的慘敗教訓，原本就是對蔡英文領導執政的不信任投票結果，是治“國”能力出了問題，賴清德雖然是當時的“行政院”長，也難辭其咎，但是否真正的問題主因是出在於蔡英文的領導能力？該領導而不去領導，不該領導時卻恣意領導？這是賴清德可以好好跟台灣民眾講清楚說明白的地方，但賴清德卻避重就輕且並不願意“否定蔡英文”，其結果就變成了進退兩難，讓人摸不著頭緒，“為什麼賴清德要執意參選“總統”呢？”這就是賴清德參選以來最大的政治敗筆，挑戰蔡英文卻不“否定蔡英文”，表面上是為了初選後的團結，是為了自己也是執政團隊的“老二”而難辭其咎，但是，並沒有讓外界清楚體會或感受到“為什麼蔡英文不會贏，我賴清德會贏”的政治魄力、勇氣與決心，難怪最後被民進黨中執會及英派改變初選遊戲規則的集體圍毆，也得不到民進黨支持者的同情！



畫錯重點的選戰主軸及策略，“不否定蔡英文”的戰略與戰術操作失策，硬生生的把賴清德的優勢民調情況拉到與蔡英文互有輸贏的平分秋色局面，賴清德的參選正當性明顯不⾜，縱使最後能夠贏得了初選民調結果，又有何用呢？更何況，民進黨全代會還保有最後改變“總統”提名人選的“尚方寶劍”，難道經歷過這一段參選過程的不公平打壓與折騰，賴清德們還天真地相信初選民調縱使過關了，最後黨的全代會提名人選不可能有所改變嗎？別傻了吧！這就是賴清德贏了也是輸，輸了更是輸的“總統”初選局勢，“參選到底”的君子之爭，最後終究只是淪為一場遊戲一場夢的政治荒謬鬧劇罷了！



民進黨終究還是最大的政治輸家，賴清德縱使贏了初選，縱使不被“抽樑換柱”，其結果也是如此！別再做白日夢了，賴清德們應該放手及放下與蔡英文決一死戰的政治情緒，不要動輒用“魚死網破”的雙輸俱損心情來看待這場初選論戰，畢竟，蔡英文手握“執政優勢與力量”，是比較可以主導選戰主軸與脈動，這是賴清德所欠缺的政治工具與籌碼！倘若蔡英文贏得初選而“總統”大選萬一也真的贏了，台灣的民主與主權也能保得住，相信賴清德們也會樂見其成。如果“總統”大選結果還是輸了呢？蔡英文也會被民進黨們所淘汰出局，賴清德就很有機會聯合黨內優秀的政治菁英重新再起，重建黨的核心價值與核心能力，為守護台灣的民主與主權繼續奮戰到底！



是以，6月8日民進黨“總統”初選電視政見會，不會改變民進黨目前的政治困境與窘態，蔡英文應該拿出如何贏得大選的氣勢與格局，打一場對手不是賴清德的初選戰役，以重拾民眾信心與信任，而賴清德則該改變立場與策略，對黨的未來發展及“國家”治理提出具有格局與視野的政治建言，保留萬一輸了初選還可以伺機東山再起並掌握黨權的重出江湖政治契機。



總之，民進黨走到了今天這個政治地步，功過是非？歷史評價？未來自有定論！重要的是，不該為了一場“總統”初選，輸掉了民進黨的團結與政治形象，更不該為了這場幾無任何政治意義與價值的“蔡賴之爭”，輸掉了民進黨重拾人民信心與信賴的“信任價值”！賴清德在最後的關鍵時刻，是該忍辱負重顧全大局了，不要再打一場“選贏也是輸”的初選民調了！這不是蔡英文比賴清德是否適合當“總統”的問題，也不是民進黨是該提名那個人參選“總統”的選擇與判斷問題，而是賴清德把原本具有挑戰蔡英文的參選正當性機會與空間“玩完了”，是該在這個關鍵時刻“懸崖勒馬”了！