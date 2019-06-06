防換柱2.0　郭台銘建議國民黨提名設備胎

鴻海董事長郭台銘。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月6日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020大選提名的鴻海董事長郭台銘今天和黨中央提名協調小組會面時提出備案機制，如果初選出線之候選人因故不能繼續參與競選，要有機制讓另一人繼續上場接替選舉。被詢問是否看到什麼危機？以及是否因為當年有換柱事件？郭說，他是有鑑於過去有換柱風波，所以這次要先建立制度，把這建議公開提出，那備份方案有了，大家就照制度走，詳細辦法他不能提，要由黨中央來研究。



國民黨中央提名協調小組今天在副主席曾永權帶隊下拜會郭台銘，這是協調小組最後一場拜會。郭台銘在全程公開的會談中提出八點聲明，包括國民黨要組成一個金牌聯盟團隊，每位候選人都必須承諾參與並協助輔選。另外也要建立一套備案機制，如果初選出線之候選人因故不能繼續參與競選，則由制度選出備份人選繼續上場接替選舉等等。



曾永權對於郭台銘的聲明建議，強調在下周二的同志參選座談會中會提出來討論，如果各參選人有共識，那中常會比較能接受，就有修改特別辦法作業要點的空間。



媒體詢問郭台銘為何會提出備份方案？是看到提名後的危機？這樣的方式會不會是當年的換柱？



郭台銘說，過去的換柱風波是因為國民黨沒有建立制度，今天他是強調制度重要性，建立制度是成功第一步，沒有制度就沒有團結，制度要建立在前面，有鑑於過去有換柱風波，這次要先建立制度，所以把這建議公開提出，不要比賽一邊開跑一邊改制度。



郭台銘也說，制度比賽前建立，選手就一致競賽，因為現在國民黨初選制度辦法沒有完整，應該還有修改的可能，不然就流於形式。



至於這樣的備份方案詳細如何實施？



郭台銘強調，大至國家小到公司都要有備案，他是把問題丟給黨中央，希望黨中央重視這問題，任何備份方案有了，大家照制度走，而詳細辦法他不能提，由黨中央研究，加上各候選人到時候開會看同不同意，絕對不要像民進黨邊比賽邊改規則，國民黨要在正式起跑前有個完備的遊戲規則。