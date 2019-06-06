嚴永添：埃塞俄比亞末代皇帝的傳奇

海爾·塞拉西一世皇帝 中評社北京6月6日電（作者 嚴永添）傳說3000年前埃塞俄比亞的示巴女王到耶路撒冷覲見以色列所羅門王並有了愛情結晶，生下埃布納·哈基姆（智慧之子）。他長大後被封為埃塞俄比亞國王，並改稱曼涅里克一世，定國號埃塞俄比亞帝國，開創了所羅門王朝。事實上，這個王朝建立於1270年，到1974年被推翻也就700年歷史。1930年，埃塞俄比亞末代皇帝海爾·塞拉西在登基儀式上就曾莊嚴宣佈自己是大衛·所羅門、埃布納·哈基姆之嫡裔，是所羅門王朝第225代繼承人。在1955年頒佈的憲法中甚至寫道：“海爾·塞拉西皇帝的家系不間斷地傳自埃塞俄比亞女王，即示巴女王和耶路撒冷的所羅門王的兒子曼涅里克一世的朝代”，“他的尊嚴不容侵犯，他的權力不容爭議”。



海爾·塞拉西一世原名塔法里·馬康南，1892年7月23日出身於埃塞俄比亞貴族家庭，他父親是一個公爵，深得當時的皇帝曼涅里克二世的信任。當時，皇帝曼涅里克二世沒有兒子只有女兒，只好立女兒的兒子，即自己的外孫埃雅蘇五世為皇儲，並且讓塔法里·馬康南做皇儲的輔政大臣。1913年，曼涅里克二世駕崩後，傳皇位給埃雅蘇五世，塔法里利用輔政大臣身份掌握了實權，小皇帝基本也就是個傀儡。不過塔法里是個很有心機和野心的人，他一方面保持老皇帝時期政策的連續性，取得其他大臣的信任，另一方面也在琢磨著自己怎麼才能當上皇帝。1916年，他發動政變，廢掉了年少的埃雅蘇五世皇帝，擁立埃雅蘇五世皇帝的後媽（據說是老皇帝的私生女）佐迪圖為女皇帝，做為回報，佐迪圖女皇立塔法里為皇儲，並讓他擔任攝政王。1930年，佐迪圖女皇駕崩，塔法里如願當上皇帝，稱海爾·塞拉西一世，並準備著將來把二世傳給自己的後代。



海爾·塞拉西當上皇帝後，進行了一系列的社會改革，如廢除奴隸制，大力發展經濟，建設公路、學校、醫院和一條通往紅海的鐵路；批准建立議會，建立現代化的軍隊，還裝備了一支配備有噴氣式戰鬥機的空軍。另外，還進行開疆拓土，向南控制奧羅莫地區，向東南佔領索馬里的歐加登高原，把厄立特里亞（1993年獨立）也併入埃塞俄比亞版圖。他鞏固政權，強大國力，加上自身的魅力和光環，幾乎成了非洲人心中的“大神”。非洲人長期受西方殖民者奴役和剝削，為了尋找精神寄託，有人居然從海爾·塞拉西的身上看到了耶穌的影子，因為據信他是所羅門王的後代。鄰國牙買加甚至以海爾·塞拉西皇帝的原名塔法里創立了“塔法里教”，視海爾·塞拉西為“救世主”（Jah）。教徒們一直盼望會有神跡發生，相信自己的命運將會被改變。教徒大多來自那些經常被挨打，經常被擾亂和被監禁的貧民窟底層階級。

