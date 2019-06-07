郭雲輝分析王金平的下一步　怎麼合縱連橫

郭雲輝。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月7日電（記者 黃文杰）針對前“立法院長”、不分區“立委”王金平宣布不參加中國國民黨2020初選，中國國民黨黃國園黨部委員、台灣村里長聯誼會榮譽總會長郭雲輝接受中評社訪問表示，顯然王把“球”丟給國民黨，時機點也抓得恰當，讓國民黨開始討論王的角色，他說，要留意是王跟無黨籍台北市長柯文哲的結盟，這要觀察。



國民黨初選特別辦法規劃6月10日公布參加初選名單，6月23日到7月4日間舉辦電視發表會，7月5日到15日展開民調，7月16日公布全民調結果，7月17日報中常會核備，7月28日全代會正式提名。



王金平6日發表不參加初選的聲明，比黨中央10日公布參加初選民調名單提早4天。



跟王金平十分熟識的郭雲輝告訴中評社，王公布這份聲明，時間點拿捏算恰當，聲明內容算中性，“進可攻、退可守”。



郭雲輝分析，王金平從一開始深信，韓不會選2020，才會把“參選到底”掛在嘴邊，韓不可能挺郭台銘，會挺王。等到61台北凱道挺韓造勢盛大，雖然韓粉力挺，但韓支持度未攀升，說明韓的作法太躁進，接著國民黨五人小組跟韓國瑜見面，韓把話說得太滿了，沒有退路，參選到底，“第一個逼死的人就是王金平”。



郭雲輝說，王金平在聲明提到，黨中央的初選辦法，既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層，整合各地人脈資源，團結一切可以團結的力量，做好準備，隨時因應時勢，接受黨、接受人民、接受社會的召喚，為贏回“中華民國”而努力。



他說，王聲明有雙重意義，一來，我（王金平）有委屈；再者，把責任推給國民黨，黨主席吳敦義要傷腦筋，不參加初選就最大，王講話尺度就會更寬，又回到“喬王”。



郭雲輝分析，韓與王的關係又進入新階段，韓沒有挺王，王沒有任何機會，王金平真的還在想，韓會不會放棄初選？現在王把自己姿態壓下來，重新調整心態，這樣局勢發展對於韓來說，當然求之不得，韓又欠王人情。



他認為，王金平“出手”時間點是算合理，讓國民黨把焦點從郭台銘與韓國瑜身上拉回到王金平，討論王的下臺階，王要不要下來？要不要當副手？就是王的智慧。



郭雲輝告訴中評社，王金平不會退黨參選，退黨等於“第二個許信良”（意味許當年離開民進黨，沒有影響力），完全沒有機會，王金平當然不會跑去民進黨那邊，但是要留意的是，王跟柯文哲的互動，如果可往結盟就有討論話題。



他表示，柯王的結合，能夠說沒有空間嗎？變成一種談判理論的籌碼，王可以跟國民黨來做協調，就看怎樣的變化。



被問到，目前國民黨為了初選，各陣營相互放話，傳出郭台銘出來選的幕後影武者是馬英九，郭王可以結盟嗎？馬王關係是否絆腳石?



郭雲輝說，以韓國瑜與王金平的關係，郭王不可能聯手抗韓，馬王也不太可能因為郭台銘進一步攜手合作。



他解釋，因為原本王參選就是深信韓不選，現在韓要選，傷了老王的心。國民黨為了卡韓，拱出郭台銘，又把王金平晾在一旁，等於第二次傷了王金平的心。



被問到，王金平與朱立倫的關係呢？



郭雲輝說，朱立倫絕對沒有王金平的老練，朱其實很沉穩，但也看出有點想要放棄，但是國民黨這次大選，以“拼經濟”為主軸，“拼經濟”對王並非強項，但是對朱不是，朱還是有談判的籌碼，因此王想在國民黨初選過程，不參加初選又能發揮“喬王”功力，還是有很多變數，只能說“國民黨日日有變化”，未來誰爭取出線還是有變數。