A股延續跌勢 “中小創”表現疲弱

中評社香港6月6日電／今天A股延續跌勢，主要股指全線下行。上證綜指和深證成指連續第6和第7個交易日收跌，跌幅均超過1%。“中小創”表現疲弱，兩指數雙雙錄得2%以上的跌幅。



新華社報道，今日上證綜指以2862.33點的全天最高點小幅高開，此後緩步下行，最終以接近全天最低點的2827.80點報收，較前一交易日跌33.62點，跌幅為1.17%。至此，滬指已連續6個交易日收跌。



深證成指更出現“七連跌”，收報8584.94點，跌161.11點，跌幅為1.84%。“中小創”表現疲弱，創業板指數跌2.42%至1416.06點，中小板指數收報5262.87點，跌幅也達到了2.02%。



伴隨股指下行，滬深兩市個股普跌，僅400多只交易品種上漲。不計算ST個股，兩市僅20多只個股漲停。創業板新股N因賽掛牌上市，首日漲幅接近44%。



行業板塊悉數收跌。飼料、通信設備、黃酒、電信服務板塊跌幅都超過了4%。當日僅有銀行、摩托車、電力、保險、機床設備板塊跌幅不足1%。



滬深B指同步收跌。上證B指跌0.83%至280.13點，深證B指跌1.13%至911.27點。



滬深兩市延續縮量態勢，分別成交1649億元和2218億元，總量降至3900億元以下。