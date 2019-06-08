中評關注：柯文哲淡定等待最好時機

柯文哲要不要選2020？他非常淡定，至今還沒宣布。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月8日電（記者 黃筱筠）面對2020大選亂局，無黨籍台北市長柯文哲很沈得住氣，至今還沒有表態要不要選。他自己也說已從6月，8月可能要到9月，才會宣布要不要選。相對外界評估幾乎超過八成都認為，柯一定會投入2020大選，但他自己卻非常淡定，他受訪時說，“因為我還沒想出來，我要怎麼選”。柯的說法可能有人認為矯情，但以現在的政局來看，柯的說法確實袒露出他的擔憂，只能等待時機，急也沒有用。



2020大選是自從1996年直選以來，發展最詭譎的一次，至今仍未明確底定參選人有誰。民進黨、國民黨都還在進行初選，在民進黨更動初選規則後，國民黨也不排除要更改。藍綠不只人選未定，連遊戲規則兩黨也都不約而同，可能變來變去。柯文哲以無黨籍的角色，就像他自己說的，在沒有政黨、沒有資金的狀況下，目前也只能觀風向。



柯文哲也自嘲說，有一個故事是父親帶著小孩看夕陽沉下去，當太陽下去後，兒子鼓掌說爸爸再來一次，“我很像那個爸爸”，不能因為2014年、2018年贏了，“就叫我2020年再選一次”。畢竟2020大選需要豐富的資源，但面對支持者的盼望，柯必須要思考得更周全。



2020大選目前看起來是兩大黨廝殺不斷，柯文哲若參選形成三足鼎立，柯很可能漁翁得利，柯當然也會想要參加這一局，就像柯自己形容“我也沒有什麼成本”，只要出幾張高鐵票、火車票去參加柯粉俱樂部。



柯文哲參選2020看起來像是無本生意，但柯要加入選戰，還是需要一張“入場券”，必須要連署，因此基層必須維持一定能量。對柯來說，2020這場選舉就是在等待最好時機。以他過去身為台大醫院外科加護病房主任，看淡生死的經歷，讓他可以沉住氣，繼續等下去。