張斯綱：韓國瑜底氣有了　後面有三大難題

張斯綱。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月7日電（記者 鄭羿菲）連系的中國國民黨台北市議員張斯綱接受中評社訪問表示，6月1日台北府前造勢讓國民黨高雄市長韓國瑜一掃陰霾，且原本態度觀望的人這幾天明顯增加了挺韓力道，有西瓜偎大邊的味道。但韓國瑜在61後得面對三大難題，包括須增加支持者廣度，爭取年輕族群、爭取黨內大老支持，包括前立法院長、現任不分區立委王金平，以及政見具體化，且要以庶民語言說出來。



至於會不會擔心韓國瑜聲勢衝高後，綠營支持者在國民黨初選民調灌給其他人選？張斯綱說，一般民眾沒那麼多政治算計，就算有，佔的比例也非常少，並不足以影響大局。



1971年生的張斯綱是政治大學東亞研究所法學碩士，曾在就學期間短暫擔任國民黨“立委”韓國瑜辦公室助理，在2004年創立“五六七大聯盟”，促進國民黨內改革，鼓吹國民黨世代交替，並支持馬英九擔任黨主席，在2007年進入馬英九與蕭萬長的2008競選總部。後來擔任蕭萬長幕僚，也曾擔任過國民黨中央委員，並在2014年連勝文代表國民黨角逐北市長時，成為連競選班底之一，是連家軍成員之一，在2018年當選台北市議員。



61大會師主辦單位宣稱有40萬人參加，張斯綱接受中評社訪問時表示，大會師非常成功，若在黨內初選就能動員這麼多人氣，對支持者與韓國瑜來說是非常強的強心針，也因此更顯得有底氣、間接帶動支持度，就他觀察，在61後，原本沒有參加，或在中間觀望的人，如民意代表、地方黨部主委與副主委等，對韓的支持出現擴散力、西瓜偎大邊效應，明顯增加了挺韓的力道。



張斯綱說，61對韓國瑜而言等於是一掃之前的陰霾，也更有底氣去強硬地回應民進黨高雄市議員李喬如，就連副市長李四川都為了捍衛市政都動怒了，原本比較尊重市議員質詢的高市府團隊，都因這場61造勢的分水嶺後，為了捍衛市政更加強烈地回應，他相信在未來做的民調，也會因61而反映出看漲的趨勢。



張斯綱認為，韓國瑜過去並沒有在台北市舉辦過大型活動，61等於是測試台北市選民自發性的動員力，且台北市過去對韓的支持度，相較於其他地方來說是比較低的。北市還是比較支持鴻海董事長郭台銘，因此台北場具有在一系列挺韓大會師造勢活動中“頭過身就過”的意義，他相信68花蓮場，以前花蓮縣長傅崑萁的能量，要動員5萬人並不困難。不過，韓國瑜之後困難才開始。



張斯綱指出，韓國瑜之後得面對三大難題，韓向來的主張比較吸引藍營固定支持者，因此需要把支持度向下延伸到20至39歲的年輕族群，去年9、10月韓的年輕選民並不會太少，當時還有直播洗頭、跟館長直播訪談等有創意的點子。但這半年來這些20至39歲的年輕選民很明顯地跑掉，韓應該嘗試回到比較幽默的韓國瑜，現在也許有得失心、心理負擔，因此少了揮灑自如的味道、感覺起來比較沈重，在空戰上韓需要多一些有創意的點子，顧好基本盤後，要爭取中間選民。



張斯綱說，第二要爭取黨內大老支持，這段時間外界在馬英九跟韓國瑜之間的關係做很多文章，而既然韓有機會取得2020提名人的位置，就“有責任”爭取他們的支持，未來若要成就一件大事，必須爭取更多人的支持，包括王金平等人，這是責任與義務，不可能期待別人主動幫忙，態度要低、要軟，這些黨內大老背後都各自代表一批力量，且人數也不少。



張斯綱指出，第三部份對韓國瑜來說並不難，就是在政策主張上要具體化，且必須消化成自己的語言，說得讓一般民眾聽得懂。他也說，未來半年會有颱風季、登革熱、下雨路面坑洞等問題，這些都不能鬆懈，且也能在市政上大力宣傳，如上任5個月拆2座陸橋、路平專案等，這些高雄市平可能有感，但其他縣市的民眾並不了解。



被問到韓國瑜人氣這麼強，會不會擔心綠營民調技術性操作灌票？張斯綱一派輕鬆地說，不容易，一般人接電話時通常不會想那麼多，都是順著自己的意思回答，不會想說故意灌給其他人選把韓壓下來，一般民眾不會有那麼多的政治算計，除非是鐵桿綠，但這部分也佔非常少的%數，並不會影響整體大局。