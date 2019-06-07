中評專論：柯文哲答卷裡的七大兩岸通關密碼

柯文哲6月5日傍晚接受中評社專訪。（ 中評社） 中評社台北6月7日電（評論員 林淑玲）無黨籍台北市長柯文哲迄今未正式表態參與2020大選，他5日傍晚在台北市政府接受中評社專訪，由其談話脈絡分析，參選可能性應超過9成。更特別的是，他首度相當完整提出對兩岸關係看法，直言若參與大選也會不有太大變動。他受訪提到蔡英文上任之初沒處理好兩岸關係造成滑波效應（Slippery Slope Effect）導致兩岸僵局迄今，柯顯然已提前著手寫答卷了。



有感於現今的兩岸冰封，柯文哲接受中評社專訪，提到至少七大兩岸“通關密碼”，包括，一，兩岸不是國際關係；二，在現行體制處理兩岸事務；三，遵守過去已簽訂的協議和互動歷史；四，在既有政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展；五，一個中國不是問題；六，遵守體制，改善現狀；七，跟美國維持友好關係，不必對大陸採取敵對態度。這七點固然有些是他過去提過的，也有部份是他首度提出。



台大醫院外科醫師出身的柯文哲務實且絕頂聰明，中評社專訪過程可以感受到他把醫師特質運用到對兩岸關係的處理。他診斷出蔡英文處理兩岸關係的致病傷，很重要的是蔡沒有妥為運用2016年5至10月上任前半年，大陸還未對她定調的黃金期進行溝通，形成了僵局。柯文哲即使還沒宣布參選2020，已在預防重蹈蔡英文覆轍，相較於蔡上任三年多還完成不了給大陸的答卷，柯搶先出牌，讓大陸了解，也可慢慢在台灣發酵。若從醫師的角度，這應算是“預防性投藥”吧！



回願蔡英文2016年520就職演說說了什麼？她意氣風發初上任，當時也號稱要向大陸拋出欖橄枝，就職演說重點主要包括：承諾會依據“中華民國憲法”、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務；尊重九二歷史事實；努力維持現有的兩岸對話與溝通機制。當時，一度有人解讀蔡的就職演說已有“九二共識”精神，不過她還是說的太模糊，重要的部分不肯明確的講出來，且後來又因為陸續大小衝突不斷，也搞僵了。



值得注意的是，柯文哲和蔡英文都沒接受九二共識，但綠白的處理方式有很大不同。民進黨否認有九二共識存在，進而三天兩頭批判，汙名化，也否定九二共識最核心的“一個中國”。但柯提出了解釋，他認為，九二共識在台灣已被標籤化，應該要提出一些雙方都可以接受新的說法，來處理未來的兩岸關係。有關“一個中國”，柯文哲延續他過去的說法，“當今世界上沒有人認為有兩個中國，所以一個中國不是問題，可是問題是，一個中國的內容到底是什麼？”柯對處理九二共識的說法，接近王金平在參與國民黨初選期間的版本，主張要有替代的說法。



柯文哲這次受訪拋出的兩岸“通關密碼”，對比蔡英文上任之初的兩岸關係表述，明確化很多，其中很重要一點是他首度提及“兩岸不是國際關係”。1999年李登輝任內接受外媒訪問提到兩岸是“特殊的國與國關係”，就是後來引起兩岸決裂的“兩國論”。去年台北政壇傳出柯文哲去拜訪李登輝，李向柯大力推銷“特殊國與國關係”主張，引起波瀾。柯這次受訪強調“兩岸不是國際關係”，加上提到“遵守體制（憲政體制）”，已有九二共識的精神，明顯也是為了澄清之前陸方對他的質疑。



比較柯與蔡上任之初的說法，兩人雖都小心翼翼沒有溢出“憲法”範圍，想兼顧對大陸和對台灣內部的需求，但柯展現了更多的穩定兩岸誠意，把該講的話講清楚，爭取互信，這在民進黨四年執政冰封兩岸之後格外重要。2020大選八九不離十是藍綠白三強鼎立之戰，民進黨不論蔡英文或賴清德上陣，兩岸政策、兩岸關係基本已不被期待。就兩岸上，柯文哲與國民黨會有路線上的競爭，柯在策略上須吸納部份綠營支持者，來極大化他的選票，因而發展自己獨特的論述，我們從這次專訪中也看得出來他的層層顧慮。



然而，歷經民進黨執政，兩岸關係變得脆弱不堪，重建須要更多互信，穩定的交流與關係。上海台北雙城論壇今夏若能順利舉行，只能算是柯文哲再往前跨一步，接下去還有很長的路要走。