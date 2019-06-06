10日啟動民調　羅文嘉：絕無任何舞弊可能

羅文嘉在蔡賴雙方陣營抽取民調樣本後，對媒體說明。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月6日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選，自10日起將進行民調，蔡英文與“行政院”前院長賴清德雙方陣營代表，下午至黨中央查驗母體抽樣程式，並在雙方代表的見證下抽出民調所要使用的25套樣本，隨後封存留用。民進黨秘書長羅文嘉強調，抽樣過程及抽樣母體雙方已確認無誤，絕無任何調包、舞弊的可能。至於民調公司每天的民調資料，將由保全車運送到黨中央，再派2位保全24小時看管，確保不會被“狸貓換太子”。



民進黨2020初選8日將進行電視政見會，10日起執行初選民調，最快13日有結果。民調採三方對比式民調，蔡英文與賴清德分別與國民黨高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲對比。



黨主席卓榮泰也在臉書提及，為了避免事先“灌入電話資料”的疑慮，現場示範電腦資料淨空。在未匯入資料光碟的母體資料庫之前，電腦程式“空抽”無法產生電話號碼。再次重申，本次民調市話母體使用一年以前登記在案的住宅電話簿，末2碼隨機抽樣；手機母體使用NCC前一季公布的行動通信網路業務用戶號碼核配現況表，末5碼隨機抽樣。



卓榮泰表示，從資料光碟匯入母體資料庫，包括電話簿（市話）和NCC核配現況表（手機）等資料之後，程式才有辦法抽樣隨機產生號碼。今天現場示範“試抽”，電腦軟體進行末2碼及末5碼抽樣，經過反覆測試，證明每次試抽隨機產生出來的電話號碼不同，嚴防舞弊情形。



卓榮泰說，這次初選民調共須1萬5千筆有效樣本，手機與市話各半。由於民調也有未接聽、拒訪或未完成的情形，6日現場由電腦程式抽樣共60萬筆號碼，燒錄成25片抽樣光碟（及備份），每天抽出5片交由5間民調單位執行。每片抽樣光碟交由雙方代表及律師在光碟片上簽名。抽樣光碟放入信封後，再進行彌封簽名，置於保險箱收存。



羅文嘉表示，下午經蔡、賴雙方代表確認，抽樣過程及母體絕無任何調包、舞弊可能，坊間的傳聞都不會發生。



至於外界質疑，若一人有多支手機門號，是否可能造成失準？對此，他表示，這不在抽樣設計的控制範圍。不過羅文嘉也說，手機有2900萬個號碼，僅會抽出1萬5000的樣本，被抽中的機率是萬分之1；家戶電話是700萬支，同樣抽出1萬5000的樣本，抽中機率是千分之1．9，機率非常低，所以即使有2支或3支號碼，被抽中的機率仍很低。