中評現場：視察高雄左訓　蔡蘇互動熱絡

蔡英文跟蘇貞昌探視備戰東奧的體育選手。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月7日電（記者 高易伸）蔡英文6日走訪高雄，針對最新民調微幅領先前“行政院長”賴清德，她表示，自己平常心看待，因為執政已有一段時間，許多績效開始顯現出來，加上“行政院長”蘇貞昌的“衝衝衝”非常有效率解決各項問題，應該立法的部分也請“立院”通過相關法令，所以整體施政滿意度一直在上升，在此情況下也提高了民調滿意度。



蔡英文6日在蘇貞昌陪同下，赴高雄左營慰勞備戰2020東京奧運的體育選手，面對媒體笑容滿面，頗有自信，蘇也以行動展現對蔡的力挺。



民進黨初選民調10就要開始，蔡受訪說，仍持續保持衝刺，“國家”大政仍是她最重要的事情。



現場媒體也詢問怎看待國民黨籍前“立法院長”王金平宣布不參加國民黨2020初選？



蔡英文說，這是國民黨家務事不方便評論。媒體追問民進黨未來是否會有類似情形發生？蔡表示，民進黨向來的傳統就是初選結束後，就會迅速整合，黨會恢復團結。



蔡英文在蘇貞昌陪同下也巡視左營訓練中心，期勉選手積極備戰2020東京奧運，蘇貞昌也分享自己大學時擔任過橄欖球校隊，有“打斷手骨反而勇”的經驗與精神，期勉選手都是“國家”資產，會做選手最大後盾。