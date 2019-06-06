日本去年親屬間殺人案佔殺人案近半數

中評社香港6月6日電／共同社5日從日本警察廳彙總的數據獲悉，2018年全國警方查處的親屬間殺人案件（包括殺人未遂）為418起。近年來殺人案總數逐年減少，但2013年起親屬間殺人案一直保持在400起以上，孤立的家庭內部問題發展成嚴重案件這一實際情況從統計數據中也反映出來。殺人動機為“憤怒”的案件最多，達191起（45.7%）。



據警察廳稱，2018年查獲的殺人案總數為886起，親屬間殺人案占到幾乎半數的47.2%。警察廳幹部表示：“防止一般街頭犯罪的對策不適用於親屬間犯罪，因此很難預防。”



據悉，本月因涉嫌殺害44歲長子被逮捕並送交檢方的前農林水產省事務次官熊澤英昭（76歲）曾因長子的家庭暴力而苦惱。



動機方面，除了“憤怒”外，主要還有“怨恨”48起（11.5%），“疲於護理和照顧病人”31起（7.4%）。其後依次為“酗酒或精神障礙（包括疑似）”18起（4.3%）、“育兒煩惱”17起（4.1%）、“生活貧困”11起（2.6%）。



與嫌疑人的關係方面，受害者是“配偶（包括事實婚姻）”的案件最多，達153起（36.6%）。受害者是“父母”的有114起（27.3%），受害者是“子女”的有93起（22.2%），分別排第二、第三。其他還有受害者是“兄弟姐妹”36起（8.6%）、“其他親屬”22起（5.3%）。



據辦案人員稱，熊澤就其長子交代稱，“有閉門不出傾向，在家裡曾有過暴力行為”。他還說過大意是“得知川崎市20人被刺死傷的事件，覺得長子也可能去害人”的話。



有關親屬間殺人，有的案件是因長年持續暴力導致身心均達到極限，被逼急後作案。對於熊澤，東京警視廳正在就其動機進行深入調查。



據警察廳稱，2013年至2017年親屬間殺人案分別為459起（殺人案總數為950起）、451起（同1010起）、453起（938起）、440起（901起）、418起（930起）。