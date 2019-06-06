習近平會見俄羅斯總理梅德韋傑夫

中評社北京6月6日電／國家主席習近平6日在莫斯科會見俄羅斯總理梅德韋傑夫。



新華社消息，習近平指出，今年是中俄建交70周年。中俄關係保持高水平發展，在大國關係中互信程度、協作水平、戰略價值最高，為世界和平、穩定、發展作出了重要貢獻。當前，中俄關係已經邁入新時代，兩國全面戰略協作夥伴關係不斷發掘出新的內涵。面對紛繁複雜的國際形勢、特別是一些遏制新興市場國家發展的不正當行徑，中俄加強全面戰略夥伴協作，對維護我們兩國和兩國人民利益、對維護世界和平穩定繁榮意義重大。



習近平強調，雙方要再接再厲，推動各領域合作持續深入發展，給兩國人民帶來更多實惠，為兩國發展復興注入更強大動力。雙方還要加強在聯合國、世界貿易組織、金磚國家、二十國集團等多邊事務中的合作，為國際社會貢獻更多“中俄方案”。



梅德韋傑夫表示，兩國元首昨天簽署聲明，宣布俄中關係邁入新時代，意義重大。當前，個別國家不計後果，公然違反國際法和國際關係基本準則，動輒制裁他國，打壓他國企業，這遏制了世界經濟增長，危害了國際貿易發展，其行徑是短視和破壞性的。俄中要加強戰略協作，攜手應對俄中及國際社會面臨的共同挑戰，切實維護世界和平與發展。俄方願同中方一道，通過兩國總理定期會晤等機制，全面落實好兩國元首達成的重要合作共識，包括歐亞經濟聯盟和共建“一帶一路”對接合作。



丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等參加會見。