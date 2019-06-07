張葉森：蔡若輸或會脫黨　蔡柯配非不可能

張葉森認為，蔡英文有脫黨參選的意識。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月7日電（記者 洪德諭）民進黨將於10日展開2020初選民調，最快13日有結果。台灣社社長張葉森接受中評社訪問表示，若前“行政院長”賴清德初選勝出，雖不允許但蔡英文有脫黨參選的意識。他觀察，從去年九合一選舉未力挺前綠委姚文智，加上綠委陳明文兒子加入無黨籍台北市長柯文哲的團隊，可看出醞釀“蔡柯配”。至於柯會接受當副手？張則說，柯可蓄積能量，2024挑戰正的。



本身是醫師的張葉森曾任台灣北社社長、台灣客社社長。在這次民進黨2020初選，是“民進黨初選觀察團”成員，也參與由民報董事長陳永興所發起的“醫界支持賴清德參選2020“總統”，被視為挺賴清德的重要勢力之一。



民進黨初選民調確定6月10日展開，最快13日有結果。



初選最後階段，張葉森表示，現在時間已不允許再衝刺選情，只能寄望台灣人民運用智慧，平心靜氣的想一想兩位候選人的不同，一個是非常守規矩落實君子之爭，一個是什麼都要改且身為“總統”還帶頭作亂，相信台灣人民能選擇出帶領台灣向上提升的人選。



面對8日登場的政見發表會，張葉森建議，賴清德可以提出他的施政願景，如經濟改善、讓台灣走出國際等，主打未來的施政藍圖。



是否看好賴清德民調勝出，張葉森表示，從他接觸基層的觀察，大家認為已經給蔡英文3年多的時間，結果是讓大家失望無感，蔡英文如同已經被拋棄的貨品且沒有重新研發包裝，此時有賴清德這樣的新產品，過去執政清廉且非常踏實，既然有這麼好的產品，為何不接受新產品？此外，6月1日韓國瑜參與的誓師大會，即可看出大家對於蔡英文的施政還是沒辦法接受，就算民進黨中央改變遊戲規則，他仍認為賴清德應可過關。



初選過程中獨派、醫界相繼表態挺賴或挺蔡，張葉森說，競爭本來就會有摩擦，若蔡英文出線，賴清德已表態會支持蔡，初選後可以團結。不過蔡英文未承諾若敗選會挺賴，可能會出現分裂，但這問題不會太大，因為基於民主，社會會有力量逼迫接受結果。



針對初選後的狀態，若蔡英文勝出，張葉森指出，從上述的狀況，加上蔡英文在初選做了很多壞榜樣，他不看好蔡贏得2020。至於是否有“蔡賴配”可能？張說，如果可以配的話，賴就不需要離開“行政院”，這表示他們合作有問題沒辦法解決。沒有蔡賴配，賴清德的下一步為何？張葉森說，賴清德擁有正派、公益的特質，且還年輕，不管是黨主席、2024都有很大的機會。



若賴清德勝出，張葉森說，蔡英文有脫黨參選的意識，但站在公平正義下大家不會允許。張進一步解釋，去年九合一選舉，大家都覺得民進黨沒有真正支持參選台北市長的前綠委姚文智，當時他前往“總統”官邸呼籲應把北市副市長陳景峻、北市民政局長藍世聰叫回來，就算不開除黨籍也應請他們自動放棄退黨，不過蔡英文竟回答“不要打柯打得這麼厲害”。此外柯文哲當選後綠委陳明文的兒子進入市府，種種舉動可能就是為了蔡柯配。中評社問柯會接受當副手？張回答，當副手可以蓄積能量，並在下次選舉選正的。