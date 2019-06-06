習近平在中俄建交70周年紀念大會上的講話

習近平和俄羅斯總統普京共同出席中俄建交70周年紀念活動。 中評社北京6月6日電／國家主席習近平5日和俄羅斯總統普京在莫斯科大劇院共同出席中俄建交70周年紀念大會。習近平在會上發表題為《攜手努力，並肩前行，開創新時代中俄關係的美好未來》的致辭。新華社轉載全文如下：



攜手努力，並肩前行，開創新時代中俄關係的美好未來

——在中俄建交70周年紀念大會上的講話



（2019年6月5日，莫斯科）



中華人民共和國主席 習近平



尊敬的普京總統，



女士們，先生們，朋友們：



很高興同普京總統一道，來到歷史悠久、舉世聞名的莫斯科大劇院。70年前，毛澤東主席首次訪問蘇聯，兩國領導人正是在這裡拉開了中蘇友好的歷史序幕。今天，我們又一次在莫斯科大劇院歡聚一堂，隆重慶祝兩國建交70周年，共同迎來中俄關係又一個歷史性時刻。



我們不會忘記，在艱苦卓絕的衛國戰爭和抗日戰爭期間，中蘇軍民並肩作戰、共同抗擊法西斯侵略，用鮮血鑄就了牢不可破的戰鬥情誼。在中華人民共和國成立的第二天，蘇聯即承認並同新中國建立外交關係。在新中國建設百廢待興的歲月裡，大批蘇聯專家援華，用智慧和汗水幫助新中國奠定了工業化基礎，也書就了兩國人民友誼的佳話。



經歷了中蘇關係的起伏後，雙方著眼時代發展潮流和兩國人民根本利益，推動中蘇關係實現正常化，開創性建立“不結盟、不對抗、不針對第三方”的新型中俄關係，為兩國關係長遠發展奠定了堅實基礎。



進入21世紀，面對國際形勢新變化，雙方簽署具有里程碑意義的《中俄睦鄰友好合作條約》，將“世代友好、永不為敵”的理念以法律形式確定下來。兩國關係提升為全面戰略協作夥伴關係，雙方堅定視彼此為本國外交優先方向，建立起完備的各領域交往機制，政治互信不斷深化，務實合作成果豐碩，人文交流蓬勃開展，國際協作密切有效，為推動建設新型國際關係、構建人類命運共同體樹立了典範。



女士們、先生們、朋友們！



經過70年風雲變幻的考驗，中俄關係愈加成熟、穩定、堅韌，站在新的歷史起點，面臨新的歷史機遇。剛才，我和普京總統共同簽署並發表聯合聲明，宣布發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，實現兩國關係提質升級，共同開啟中俄關係更高水平、更大發展的新時代。



——新時代的中俄關係，要始終以互信為基石，築牢彼此戰略依托。牢固的政治互信是中俄關係最重要的特征，堅定的相互支持是兩國關係的核心價值。我們要像愛護自己的眼睛一樣，珍惜和呵護雙方建立起來的寶貴互信。要充分利用兩國各層級交往機制和完備的合作平台，就各自大政方針、內外政策、發展戰略等重大問題坦誠深入溝通交流，加大在涉及彼此核心利益問題上相互支持的力度，牢牢把握中俄關係向前發展的戰略方向，不受任何人干擾和破壞。



——新時代的中俄關係，要著力深化利益交融，拉緊共同利益紐帶。中俄兩國都處在國家發展的關鍵階段，要攜手並肩實現同步振興。雙方將本著開拓創新、互利共贏精神，繼續開展共建“一帶一路”同歐亞經濟聯盟對接，持續推進戰略性大項目順利實施，深入挖掘新興領域合作潛力，充分發揮地方互補優勢，不斷提升兩國合作自身價值和內生動力，構建全方位、深層次、多領域的中俄互利合作新格局，實現更緊密的利益融合，讓兩國人民共享中俄合作成果。



——新時代的中俄關係，要大力促進民心相通，夯實世代友好的民意基礎。70年來，無論兩國關係經歷何種變化，人民的友誼始終堅如磐石。今年，兩國主流媒體舉辦了慶祝建交70周年跨國互動活動，吸引了兩國億萬民眾積極參與。剛才，我同普京總統一道出席了莫斯科動物園熊貓館開館儀式，大熊貓“丁丁”和“如意”落戶莫斯科動物園，相信將為俄羅斯人民特別是小朋友們帶來歡樂，成為中俄兩國人民友誼的又一佳話。下一步，我們要在教育、文化、體育、旅遊、媒體、青年等領域舉辦更多人民廣泛參與、喜聞樂見的活動，鼓勵兩國社會各界、各地方加強交流互鑒，促進理念溝通、文化融通、民心相通，共同傳遞中俄世代友好的接力棒。



——新時代的中俄關係，要更加擔當有為，攜手維護世界和平安寧。面對複雜變化的國際形勢，中俄作為世界大國和聯合國安理會常任理事國，將繼續秉持公平正義，堅持責任道義，體現擔當仗義，同國際社會一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際秩序，推動世界多極化和國際關係民主化，共同建設更加繁榮穩定、公平公正的世界，攜手構建新型國際關係和人類命運共同體。



女士們、先生們、朋友們！



70年的歷史經驗充分表明，無論過去、現在還是將來，中俄都是搬不走的好鄰居、拆不散的真夥伴。讓我們以慶祝建交70周年為新起點，攜手努力，並肩前行，共同開創新時代中俄全面戰略協作夥伴關係的美好未來！



謝謝大家。