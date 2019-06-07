不滿初選規則改變　獨派反輔選余天等三綠委

獨派大老張葉森指出，將計劃割余天等3綠委。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月7日電（記者 洪德諭）民進黨5月29中執會通過改變2020初選規則。台灣社社長張葉森接受中評社訪問表示，對於初選規則、時程改變將進行“割綠委”反輔選，目前已鎖定“立委”余天、陳明文、王定宇三人，此外2020“立委”也會考慮支持社民黨、時代力量、台灣團結聯盟優秀的候選人。



本身是醫師的張葉森現為台灣社社長，過去曾任台灣北社社長、台灣客社社長。在這次民進黨2020初選中，是“民進黨初選觀察團”的成員，也參與由民報董事長陳永興所發起的“醫界支持賴清德參選2020“總統”，被視為挺賴清德的重要勢力之一。



民進黨5月29日召開中執會討論2020初選辦法，以全體共識不經表決方式通過下列三點：第一、手機50%納入民調；第二、無黨籍台北市長柯文哲、國民黨高雄市長韓國瑜放入三人對比民調；第三、一場電視政見會。初選民調時間確定6月10日展開，最快13日有結果。



對於中執會結果，張葉森表示，初選的時程、規則與機制都公布了，也有人來登記參選，但卻一再的變更時程與改變規則等等，台灣的民主怎麼會演變成這樣相當丟臉，若一開始就設定現任者優先的話，就不要辦初選來玩弄別人。



面對10日開始的初選民調，張葉森指出，以前規則改變都是從下一屆開始，絕對不是匆匆忙忙沒有準備就從這一屆開始，這將會有很多弊端發生，像是先前傳前民進黨秘書長洪耀福大規模蒐集手機、市話。他們在避免民調失真下，將會要求在民調進行過程，派人監聽，針對民眾回答是否有誠實登記等，且過程也需錄音、錄影存證，未來可以像驗票一樣檢驗。



若最終蔡英文通過民調，張葉森說，民調過程沒有疑慮，基於民主的精神他會接受結果，不過對於這次初選規則改變，一個領導人做錯事情除了本身判斷外，身邊的人也扮演重要的腳色，部分的民意代表沒有勇敢的站出來維護公平的選舉機制並給予領導者正確的導引，還站在不對的那邊非常不對，目前已經規劃準備要割綠委反輔選。



張葉森透露，目前鎖定的對象有“立委”陳明文、王定宇、余天三人。為何是這三人？張解釋，陳明文主導改變初選規則眾所皆知，王定宇則是加入英派後對於蔡的錯誤不糾正還替蔡英文背書，至於余天則是串聯黨部主委支持蔡英文連任干預初選。他們將會在2020“立委”選舉呼籲大家不要投票，且把他們過去做不對的地方透過文宣、網路、媒體宣傳，讓大家清楚了解。是否會擴大？張葉森說，目前在觀察中，但應該不少。



張葉森強調，不用害怕民進黨的“立委”變少，民進黨現在“立法院”擁有絕對多數，但像是年金改革等議題上，許多綠委在“立法院”為有爭議的政策背書，其實並不需要這種橡皮圖章，2020“立委”本土社團會續挺能讓台灣進步的綠委，但不會看到民進黨就完全力挺，並會鼓勵真心真意能深化民主的社民黨、時代力量、台灣團結聯盟等新血進入“國會”。至於是否會自推候選人，張葉森說，社團站在監督的腳色不會推出候選人，但會聯合支持優秀的候選人。