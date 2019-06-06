習近平同俄羅斯總統普京舉行會談

新華社圖片 中評社北京6月6日電／國家主席習近平5日在莫斯科克里姆林宮同俄羅斯總統普京會談。兩國元首高度評價建交70年來雙邊關係發展，一致同意秉持睦鄰友好、合作共贏理念，發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，將兩國關係提升到更高水平，更好惠及兩國人民和世界人民。



新華社消息，習近平指出，這是我連任國家主席後，首次對俄羅斯進行國事訪問，也是2013年以來第八次到訪俄羅斯。當前，中俄關係在高水平上持續、穩定、健康發展，處於歷史最好時期。雙方堅定支持對方維護本國核心利益，政治和戰略互信堅實牢固；積極推進各領域合作，兩國關係內生動力不斷顯現，利益交融日益深化；積極參與國際事務和全球治理，為維護世界和平穩定和國際公平正義發揮了重要建設性作用。



習近平強調，今年是中俄建交70周年。70年是里程碑，也是新起點。身處世界百年未有之大變局，中俄承載著兩國人民和國際社會的更大期待。中方願同俄方攜手努力，不斷放大兩國高水平政治關係的積極效應，讓兩國人民在雙方合作中有更多獲得感，在國際事務中貢獻更多“中俄方案”。今天我同普京總統簽署兩項重要聲明，一是宣布發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，在兩國建交70周年這一重要年份，賦予雙邊關係新的定位和內涵；二是宣示共同維護全球戰略穩定，體現中俄的擔當精神和兩國戰略協作的積極效應，這在當前具有特殊重要意義。



習近平指出，當今世界不穩定性不確定性上升。加強中俄關係是歷史的召喚，是雙方堅定不移的戰略選擇。雙方要增進戰略溝通和協作，加大在涉及彼此核心利益問題上的相互支持。要促進兩國經貿合作全面提質升級，推進兩國戰略性大項目和新興領域合作同步發展，加強經貿、投資、能源、科技、航空航天、互聯互通、農業、金融、地方等領域合作。要積極推進共建“一帶一路”同歐亞經濟聯盟對接合作，致力於促進地區一體化和區域經濟融合發展。要加強人文交流，設計好2020年至2021年中俄科技創新年活動方案。中俄作為聯合國安理會常任理事國，將繼續同國際社會一道，堅定捍衛以聯合國為核心、以國際法為基礎的國際體系，維護多邊貿易體制，為紛繁複雜的國際形勢注入強大正能量，為構建人類命運共同體作出新貢獻。



普京表示，熱烈歡迎老朋友習近平主席訪問俄羅斯，祝賀中華人民共和國成立70周年，新中國誕生第二天，我們兩國就建立起外交關係。建交70年來，在雙方共同努力下，俄中關係達到前所未有的高水平，全方位交流合作富有成效。俄中建立起名符其實的全面戰略協作夥伴關係，不僅造福了兩國人民，也成為維護全球安全和戰略穩定的重要力量。我們不能滿足已取得的成就，還要把兩國關係發展得更好。在當前複雜多變的國際形勢下，習近平主席此訪意義重大，將為新時代俄中關係發展注入強大動力。俄中兩國要繼續加強在重大國際和地區問題上的協調協作，共同應對單邊主義、保護主義帶來的挑戰，維護世界和平與穩定。俄方致力於同中國深化經貿、農業、金融、科技、環保、通信、基礎設施建設等領域合作，加大地方交往，增進教育、文化、旅遊等人文交流。俄方願向中方提供充足的油氣能源，願增加對華出口大豆等農產品，希望加快歐亞經濟聯盟同“一帶一路”的對接。



兩國元首聽取了兩國有關部門負責人匯報各重點領域雙邊合作情況，並就朝鮮半島形勢、伊朗核、委內瑞拉等共同關心的國際和地區問題交換了意見。兩國元首一致同意加強在聯合國、上海合作組織、金磚國家、亞太經合組織、二十國集團等國際場合的溝通配合，共同維護多邊主義和國際關係基本準則。



會談後，兩國元首共同簽署《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於發展新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》、《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於加強當代全球戰略穩定的聯合聲明》，並見證了多項雙邊合作文件的簽署。



兩國元首還共同會見了記者，並參觀長城汽車圖拉州工廠下線汽車展，出席莫斯科動物園熊貓館開館儀式。



會談前，普京總統在克里姆林宮喬治大廳為習近平舉行隆重歡迎儀式。



六月的莫斯科，艶陽高照，綠草茵茵。習近平乘車駛入克里姆林宮波羅維茨基塔樓門，英姿颯爽的俄羅斯禮賓馬隊沿途列隊歡迎。



伴隨著雄壯激昂的迎賓曲，習近平和普京分別從喬治大廳兩端沿紅地毯闊步邁入大廳中央。兩國元首緊緊握手，合影留念。軍樂團奏中俄兩國國歌。習近平同俄方主要官員握手，普京同中方陪同人員握手。



丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等參加上述活動。