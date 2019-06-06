經港珠澳大橋出入境旅客人次突破千萬大關

中評社北京6月6日電／截至6日16時20分，港珠澳大橋邊檢站已驗放出入境旅客突破1000萬人次。正式開通225天以來，港珠澳大橋已成為粵港澳大灣區互聯互通的“黃金通道”。



新華社消息，港珠澳大橋是中國境內一座連接香港、珠海和澳門的橋隧工程，位於廣東省伶仃洋區域內，為珠江三角洲地區環線高速公路南環段。該橋於2009年12月15日動工建設，2018年10月24日正式通車運營。



據港珠澳大橋邊檢站書記何鋒介紹，受該橋交通樞紐和知名景點雙重效應的叠加影響，該橋珠海口岸出入境客流呈現內地和港澳旅客大進大出趨勢。目前，港珠澳大橋實際客流量常態化超過開通初期預測量，日均流量達4.4萬人次，是預測量的1.2倍，今年2月7日（大年初三）創下11.3萬人次的單日驗放記錄。受澳門利用大橋口岸分流關閘客流等因素影響，珠澳出入境方向客流迅速攀升，日均客流量突破7000人次，是開通首月日均客流量的5.62倍，最高峰達到1.6萬人次。



數據表明，經港珠澳大橋初次出入境和年長旅客占比高。在節假日客流高峰，初次出入境旅客占比一度超過70%；在1000萬人次旅客中，80歲以上老年旅客逾16萬人次，百歲以上年長旅客則有54人，年齡最大是107歲。



記者注意到，因港珠澳大橋開通，香港居民往來內地更加快捷。每逢港澳假期，香港居民成為客流高峰“主力軍”。今年4月19日，口岸出入境旅客8.6萬人次，其中香港居民6.8萬人次，占比79%，其絕對數量和相對占比均打破紀錄。很多長期未往來內地的香港居民選擇從該橋出入境。