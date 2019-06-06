外交部：中俄有責任和義務維護全球戰略穩定

中評社北京6月6日電／外交部發言人耿爽6日表示，中俄同為安理會常任理事國，有責任和義務維護全球戰略穩定。中俄攜手維護全球戰略穩定，不是為了一己私利，更不是走結盟對抗第三方的老路。



新華社消息，國家主席習近平和俄羅斯總統普京5日在莫斯科共同簽署《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於加強當代全球戰略穩定的聯合聲明》。6日的外交部例行記者會上，有記者問：雙方發表聲明的背景和意義是什麼？



耿爽說，當前，國際安全形勢複雜演變，戰略安全領域不穩定性、不確定因素增多。個別國家大搞單邊主義，破壞軍控和防擴散體系，企圖謀求軍事領域絕對戰略優勢，使全球戰略平衡與穩定面臨嚴峻挑戰。另一方面，求和平、求穩定、求發展仍是世界上絕大多數國家的訴求。



“中俄同為安理會常任理事國，有責任和義務維護全球戰略穩定。”他說，聯合聲明闡述了雙方對當前國際安全環境及全球戰略穩定形勢的看法，就重要的安全和軍控問題表明了共同立場，強調維持良好大國關係對解決全球戰略性問題的重要性，並提出加強戰略穩定、維護軍控和防擴散領域國際機制體系的具體舉措。



耿爽表示，聲明向全世界發出了兩國致力於維護全球戰略穩定，維護多邊主義和國際秩序的強音，也為兩國深化戰略互信、加強戰略協作指明了方向，展示了中俄的負責任大國形象，契合國際社會的期待，意義十分重大。



“中俄攜手維護全球戰略穩定，不是為了一己私利，更不是走結盟對抗第三方的老路。”他說，“大國關係是事關全球戰略穩定的關鍵問題，我們期待大國和睦相處，不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏。”