中評關注：王金平退出初選的下一步有期待？

王金平。（中評社 資料照） 中評社台北6月8日電（記者 倪鴻祥）前“立法院長”、不分區“立委”王金平，6日利用中國國民黨中央協調五人小組拜會的機會宣布不參加初選，但是否脫黨選到底沒給答案，接下來不管王金平的下一步為何？外界高對關注。



王金平3月宣布角逐2020大選後，不斷抱怨國民初選辦法對他不公，也強調他“關關難過關關過”、2020一定參選到底，甚至多次表示競選公報上絕對會有他的名字，如今他宣布不參加黨內初選，再加上他6月8日高雄大型造勢活動依舊，確實容易引人質疑他準備脫黨參選。



其實，王金平不會現在宣布脫黨，因為一旦現在脫黨，等於他立即喪失擔任國民黨不分區“立委”的資格，喪失僅存的政治舞台。



其次，王金平一再強調“忠黨愛國”，2013年9月“馬王政爭”更是千方百計透過司法訴訟成功確保黨籍，如果這回主動脫黨，等於昭告天下他的“忠黨愛國”都是假的。



第三，如果王金平真的打著和綠營合作的主意，過去他努力擺脫“藍皮綠骨”的稱號將前功盡棄，且告別“藍營”，綠營也難容得下王金平，從此他將變成“無間道”，而非人人尊敬的“黨國大老”。



依照“中選會”公布選務作時程，預訂11月14日公告大選與“立委”選舉候選人登記日期及必備事項，12月3日前審定大選候選人名單並通知抽籤。換言之，王金平日後一面造勢、一面等待機會，至少還有5個月以上的時間可以好好思考下一步。



