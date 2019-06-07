中評關注：王金平不參加初選　攪亂藍綠春水

王金平宣布不參選國民黨初選，牽動藍綠白2020的布局。（中評社 資料照） 中評社台北6月7日電（記者 黃筱筠）國民黨不分區“立委”、前“立法院長”王金平6日宣布不參加中國國民黨初選，震撼台灣政壇。王不參加初選，是否代表就是不選2020？現在下結論還太早。但可以確定的是，王投下這一顆石頭，引起藍綠白陣陣漣漪。很可能會讓各自陣營都要重新評估2020大選。



王金平在2016國民黨初選前最後一刻也是突然宣布不領表，讓國民黨前黨主席洪秀柱獨自參與初選，後來發生“換柱”事件，王的決定常常都會引起後續效用。這次王不參與初選，但表示要繼續勤走基層，是不是要脫黨參選，他也說還沒有答案，似乎更有長遠的打選，有著以退為進的涵義，王後續動作勢必牽動藍綠陣營的布局。



王金平在民進黨初選民調前宣布不參加國民黨初選，擁有本土票支持的王，對民進黨選情也有一定程度影響，若民進黨最後民調出爐，不管是蔡勝出，還是賴勝出，輸的一方會不會因為王動作，引發退黨參選的考慮？



而王金平表態不參加國民黨初選，卻沒說不選2020大選，為2020這局再添變數，也攪亂藍綠陣營一池春水。國民黨兩強高雄市長韓國瑜與鴻海董事長郭台銘一定會積極拉攏王，王原本在國民黨初選被邊緣化，但表態不參與初選後，馬上轉變成強者尋求合作對象。王擁有地方組織一定能量，也可以等待“叫價”。而白色力量柯文哲也在等著王做最後決定，只要王參選到底一定會影響藍綠白的選票結構。



如果王金平最後表態參選到底，雖然王從“馬王政爭”時，就強調自己是忠貞國民黨員，不會退出國民黨。但王若是參選到底，國民黨也會因此開除王。在情感上，不是王主動脫黨，是黨開除他。



王金平若參選2020，國民黨、民進黨、柯文哲之外，再增加一組人馬，民進黨初選輸的人，很可能看到政局這麼混亂，起心動念脫黨參選的考量，那很可能再增加一組人馬，可能有高達5組人馬參與2020大選，藍綠白會陷入混戰，誰輸誰贏難說，但精采度絕對史無前例。

