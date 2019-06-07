快評：柯文哲兩岸論述　講清楚說明白

中評社快評／台北市長柯文哲近日接受中評社專訪，完整表述對兩岸關係的基本立場。時值台北—上海雙城論壇又到了要籌備舉辦之際、以及台灣2020大選前哨戰進入關鍵階段，柯文哲此刻透過專訪，提出完整的兩岸論述，十分及時、重要。



從中評社刊發的專訪全文看，柯文哲的兩岸論述涵蓋多個方面，可說一次過講清楚、說明白。柯文哲直言，如果參與2020大選，他的兩岸論述就是他受訪所講的，不會再變。如此也可以說，柯文哲已將其一旦參選2020所持的兩岸政策立場曝光。



柯文哲2014年當選台北市長之後，多次在重要時刻接受中評社專訪。2015年3月30日，柯文哲在專訪中談到自己對“九二共識”和“一中”的理解。那一年的8月18日，雙城論壇順利在上海舉行，柯文哲在開幕致辭中提到將秉持“兩岸一家親”精神及“四個互相”（互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作）原則，達到促進交流、增加善意目標。



柯文哲今次在專訪中提到，“兩岸事務不是外交關係、不是國際關係，而是一個有專屬定位的兩岸關係”。這是一個亮點，對比之前的“兩岸一家親”，是有新意的進展，可圈可點。



可以看出，柯文哲想盡力答好兩岸關係的“答卷”。柯文哲有選舉壓力，現階段他只能走到這一步。當然，柯文哲清楚，美國“考卷”他得了65分、大陸“考卷”他只得55分。他說，“這是我盡力能考到的分數。”



相對民進黨當局對大陸的敵視政策，柯文哲對兩岸關係的立場比較務實，多少留有一些空間和餘地，因此他自己及台北市能維繫與大陸的交往交流，形成所謂“柯文哲模式”。



務實的立場、態度有益兩岸關係。“只要執政者把人民的福祉擺在第一順位，坦白講政治上沒有那麼多困難”，柯文哲這個看法，是能引起共鳴、得到肯定的。